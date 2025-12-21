Donald Trump pregăteşte extinderea represiunii împotriva imigraţiei în 2026, în pofida reacţiilor tot mai puternice

21-12-2025 | 16:32
imigranti, sua
Getty

Donald Trump pregătește pentru 2026 o intensificare majoră a măsurilor anti-imigrație, inclusiv raiduri extinse la locuri de muncă, susținute de fonduri suplimentare, înaintea alegerilor parlamentare, notează Reuters.

Ioana Andreescu

Administraţia Trump a suplimentat deja numărul agenţilor federali în marile oraşe americane, unde aceştia au desfăşurat operaţiuni ample în cartiere rezidenţiale, uneori confruntându-se cu localnicii. Deşi în acest an au avut loc unele descinderi mediatizate în companii, autorităţile au evitat în mare parte fermele, fabricile şi alte sectoare economice importante, cunoscute pentru angajarea muncitorilor fără statut legal.

Prin pachetul masiv de cheltuieli adoptat în iulie de Congresul controlat de republicani, agenţiile ICE şi Border Patrol vor primi fonduri suplimentare de aproximativ 170 de miliarde de dolari până în septembrie 2029, peste bugetele lor anuale actuale de circa 19 miliarde de dolari.

Extinderea capacităţilor de detenţie

Oficiali ai administraţiei spun că planurile includ angajarea a mii de agenţi noi, deschiderea unor centre suplimentare de detenţie, arestarea mai multor migranţi din închisorile locale şi colaborarea cu firme private pentru identificarea persoanelor fără statut legal.

Extinderea planurilor de deportare vine pe fondul unor semne tot mai clare de reacţie politică negativă înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului. În Miami, unul dintre oraşele cel mai afectate de ofensiva administraţiei, din cauza populaţiei mari de imigranţi, alegătorii au desemnat săptămâna trecută primul primar democrat după aproape trei decenii. Noul edil a declarat că votul a fost, cel puţin parţial, o reacţie la politicile preşedintelui.

tiktok
Algoritmul TikTok a revenit în centrul atenţiei după acordul privind controlul aplicaţiei în SUA

Îngrijorări în rândul alegătorilor

Alte alegeri locale şi sondaje indică îngrijorări tot mai mari în rândul alegătorilor faţă de tacticile agresive folosite în aplicarea legii imigraţiei.

„Oamenii încep să vadă acest lucru nu doar ca o problemă de imigraţie, ci ca o încălcare a drepturilor, a procedurilor legale şi o militarizare neconstituţională a cartierelor”, a declarat Mike Madrid, strateg politic republican moderat. El a adăugat că această percepţie reprezintă o problemă reală pentru Trump şi Partidul Republican.

Aprobarea publică a lui Trump privind politica de imigraţie a scăzut de la 50% în martie la 41% la mijlocul lunii decembrie, potrivit sondajelor, după ce au început operaţiunile extinse în marile oraşe. Nemulţumirea s-a concentrat pe utilizarea agenţilor mascaţi, tactici agresive precum folosirea gazelor lacrimogene în zone rezidenţiale şi reţinerea unor cetăţeni americani.

Angajatorii și riscurile economice

Pe lângă intensificarea aplicării legii, Trump a retras statutul legal temporar pentru sute de mii de imigranţi din Haiti, Venezuela şi Afganistan, extinzând baza persoanelor eligibile pentru deportare.

Preşedintele a promis deportarea a un milion de persoane anual, un obiectiv care, potrivit estimărilor, nu va fi atins în acest an. De la preluarea mandatului în ianuarie, aproximativ 622.000 de imigranţi au fost deportaţi.

Responsabilul Casei Albe pentru securitatea frontierei, Tom Homan, a declarat pentru Reuters că Trump şi-a respectat promisiunea unei operaţiuni istorice de deportare şi că numărul arestărilor va creşte semnificativ odată cu angajarea de noi agenţi şi extinderea capacităţilor de detenţie. Homan a confirmat că planurile includ „absolut” mai multe acţiuni de control la locurile de muncă.

Sarah Pierce, directoare pentru politici sociale la organizaţia Third Way, a afirmat că mediul de afaceri a fost până acum reticent în a se opune politicilor administraţiei, dar ar putea reacţiona dacă măsurile vor viza direct angajatorii.

Impact social și economic anticipat

Trump a revenit la Casa Albă promiţând deportări record, invocând nivelurile ridicate de imigraţie ilegală din timpul administraţiei democrate anterioare. Campania sa a declanşat proteste şi procese legate de presupuse profilări rasiale şi utilizarea forţei. Unele afaceri au fost închise temporar pentru a evita controalele sau din lipsă de clienţi, iar unii părinţi vulnerabili la arestări şi-au ţinut copiii acasă de la şcoală.

Datele guvernamentale arată că, în pofida accentului public pe combaterea criminalităţii, administraţia Trump a arestat un număr mai mare de persoane fără alte acuzaţii decât încălcări ale legislaţiei imigraţiei, comparativ cu administraţiile anterioare. Aproximativ 41% dintre cei circa 54.000 de imigranţi arestaţi şi reţinuţi de ICE până la sfârşitul lunii noiembrie nu aveau antecedente penale.

În anul următor, concentrarea asupra angajatorilor ar putea genera un număr şi mai mare de arestări şi ar putea afecta economia, inclusiv costurile cu forţa de muncă, într-un moment în care inflaţia este aşteptată să fie un subiect central al alegerilor din noiembrie, care vor decide controlul Congresului.

