Rusia critică intervențiile europene și ucrainene în planul american de pace. Acuzaţii privind sabotarea negocierilor

21-12-2025 | 15:13
Vladimir Putin și principalul consilier de politică externă al său, Iuri Ușakov
Principalul consilier pe probleme de politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin, Iuri Uşakov, afirmă că modificările aduse de europeni şi Ucraina propunerilor SUA de încetare a războiului din Ucraina nu au îmbunătăţit perspectivele de pace.

Mihaela Ivăncică

Propunerile elaborate de SUA pentru încetarea războiului care durează de aproape patru ani, divulgate presei luna trecută, au stârnit îngrijorări din partea europenilor şi ucrainenilor că acestea sunt mult prea favorabile Rusiei şi că administraţia preşedintelui american Donald Trump ar putea împinge Kievul să facă prea multe concesii, relatează Reuters.

Încercări europene şi ucrainene de ajustare a planului

De atunci, negociatorii europeni şi ucraineni s-au întâlnit cu emisarii lui Trump în încercarea de a adăuga propriile propuneri la cele americane, deşi conţinutul exact al planului actual al SUA nu a fost dezvăluit.

Iuri Uşakov a declarat presei, de la Moscova, că modificările europene şi ucrainene "nu vor îmbunătăţi" şansele de pace.

"Aceasta nu este o prognoză", a declarat Uşakov, citat de agenţiile de ştiri ruse, precizând însă că nu a văzut încă propunerile exacte pe hârtie.

"Sunt sigur că propunerile pe care europenii şi ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătăţesc documentul şi nu îmbunătăţesc posibilitatea de a realiza o pace pe termen lung", a spus el.

Întâlniri diplomatice la nivel înalt

Uşakov a făcut aceste remarci după ce trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Dmitriev a declarat că discuţiile vor continua duminică.

Întâlnirea de la Miami a urmat discuţiilor de vineri ale SUA cu oficiali ucraineni şi europeni.

Mizele sunt de a vedea dacă Putin va cădea de acord asupra încheierii celui mai sângeros război din Europa de după Al Doilea Război Mondial, viitorul Ucrainei, măsura în care puterile europene sunt marginalizate şi dacă un acord de pace mediat de Statele Unite va dăinui sau nu.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina va susţine o propunere americană pentru discuţii trilaterale cu Statele Unite şi Rusia, dacă aceasta facilitează mai multe schimburi de prizonieri şi deschide calea pentru întâlniri ale liderilor naţionali.

Uşakov a declarat că o propunere pentru discuţii trilaterale nu a fost analizată serios de nimeni şi că nu este în lucru.

Acuzaţii privind sabotarea negocierilor

Rusia afirmă că liderii europeni sunt hotărâţi să saboteze discuţiile de pace prin introducerea unor condiţii despre care ştiu că vor fi de neacceptat pentru Rusia, care a ocupat 12-17 kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean pe zi în 2025.

Liderii ucraineni şi europeni spun că nu i se poate permite Rusiei să îşi atingă obiectivele după ceea ce ei au descris ca o acaparare de teritorii în stil imperial.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei, declanşând cea mai mare confruntare dintre Moscova şi Occident de la apogeul Războiului Rece.

Putin prezintă războiul ca un moment de cotitură în relaţiile cu Occidentul, despre care spune că a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991 prin extinderea NATO şi încălcarea a ceea ce el consideră a fi sfera de influenţă a Moscovei.

