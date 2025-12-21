Algoritmul TikTok a revenit în centrul atenţiei după acordul privind controlul aplicaţiei în SUA

Algoritmul de recomandare TikTok a revenit în atenție după ce ByteDance a semnat acorduri pentru o companie mixtă ce va prelua operațiunile din SUA, într-un efort de a evita interzicerea aplicației pe piața americană, potrivit Reuters.

Noua structură implică investitori americani şi internaţionali, inclusiv compania de cloud computing Oracle, însă rămân semne de întrebare legate de cine va deţine şi controla efectiv algoritmul, considerat activul-cheie al TikTok.

Îngrijorări privind controlul algoritmului

Foşti oficiali americani au atras atenţia că nu este clar dacă algoritmul a fost transferat, licenţiat sau rămâne sub controlul Beijingului, în timp ce Oracle ar avea doar un rol de monitorizare.

Potrivit unor surse citate anterior de Reuters, ByteDance ar urma să păstreze operaţiunile comerciale generatoare de venit, precum publicitatea şi comerţul electronic, în timp ce societatea mixtă va gestiona datele utilizatorilor americani şi algoritmul de recomandare, primind în schimb o parte din venituri pentru serviciile tehnologice oferite.

Autorităţile chineze nu şi-au exprimat oficial poziţia, însă legislaţia de la Beijing prevede că exportul de algoritmi şi cod-sursă este supus aprobării guvernamentale.

Cum funcționează algoritmul TikTok

Succesul global al TikTok este pus pe seama modului diferit în care funcţionează algoritmul său. Spre deosebire de alte platforme, care se bazează pe reţelele sociale ale utilizatorilor, TikTok construieşte recomandările pornind de la semnale de interes, analizând în detaliu comportamentul de vizionare. Formatul de clipuri scurte permite ajustări rapide şi testarea continuă a preferinţelor, inclusiv variaţii pe parcursul zilei.

Studiile academice arată că o parte semnificativă din conţinutul recomandat nu corespunde intereselor deja cunoscute ale utilizatorilor, strategia având rolul de a explora gusturi noi şi de a menţine atenţia acestora.

Intrarea timpurie pe piaţa videoclipurilor scurte şi dezvoltarea iniţială pentru dispozitive mobile au oferit TikTok un avantaj important faţă de rivali precum Instagram sau YouTube.

Pe fondul tensiunilor geopolitice dintre Washington şi Beijing, algoritmul TikTok a devenit un subiect sensibil, fiind perceput nu doar ca un instrument comercial, ci şi ca un activ strategic cu potenţial de influenţă largă.

