Kremlin anunță o „propunere” către Paris privind cazul lui Laurent Vinatier: „Mingea este în terenul Franței”

Stiri externe
25-12-2025 | 14:42
Laurent Vinatier

Rusia a făcut o ”propunere” Franţei în dosarul cercetătorului francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, care ar putea să fie judecat cu privire la ”spionaj”, anunţă joi, de Crăciun, Kremlinul, relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea

”Au existat contacte apropiate între partea noastră şi francezi. În fapt, o propunere le-a fost făcută francezilor cu privire la Vinatier”, a anunţat într-un punct de presă zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al preedinţiei ruse, Dmiri Peskov.

”Mingea este în terenul Franţei acum”, a declarat el, fără să facă alte precizîri.

Întrebat despre aest subiect vineri, în conferinţa sa de presă anuală, preşedintele rus Vladimir Putin a răspuns că ”nu ştie nimic” despre acest dosar şi că auzea despre el pentru prima oară.

”Vă promit că mă voi informa, iar dacă există cea maimică şansă de rezolvare a acestei probleme în mod pozitiv, dacă legea rusă o permite, vom face tot posibilul”, dădea el asigurări.

Citește și
Un adjunct al lui Abu Bakr al-Bagdad, fostul lider al Statului Islamic, a fost capturat în Irak
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic. ”Plănuiau atacuri de Revelion”

Laurent Vinatier a fost condamnat în octombrie 2024 de către un tribunal rus la trei ani de închisoare pentru că nu s-a înregistrat ca ”agent străin”, în timp ce colecta ”informaţii militare” care pot fi ”folosite împotriva securităţii” Rusiei.

El a recunoacut faptele, dar a pledat ignoranţa.

În august, el a compărut într-un tribunal cu privire la acuzaţii de ”spionaj” care, în cazul în care sunt confirmate, riscă să-i crească considerabil pedeapsa.

O anchetă a fost prelungită, iar francezul ar putea fi judecat din nou cu privire la spionaj în februarie 2026, potrivit avocatului său francez.

Laurent Vinatier declara în august că nu se aşteaptă la ”nimic bun, nimic pozitiv” după ce a aflat noile acuzaţii.

Un cercetător în vârstă de 49 de ani, specialist în spaţiul postsovietic, el era angajatul Centrului de Dialog Umanitar, un ONG elveţian care mediază în conflicte în afara cicrcuitelor diplomatice oficiale, cu privire la Ucraina.

Parisul a cerut Moscovei eliberarea cetăţeanului francez şi a acuzat Rusia de faptul că caută să ia occidentali ostatici, în contextul în care relaţiile francezo-ruse se află la cel mai scăzut nivel.

viewscnt

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, kremlin, paris,

Dată publicare: 25-12-2025 14:42

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic. ”Plănuiau atacuri de Revelion”
Stiri externe
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic. ”Plănuiau atacuri de Revelion”

Autoritățile din Turcia afirmă că au dejucat atacuri care erau planificate pentru evenimentele de Crăciun și Anul Nou. Astfel, au fost arestați peste 100 de membri, suspectați ai grupării Statul Islamic.

Atac terorist sinucigaș în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți
Stiri externe
Atac terorist sinucigaș în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți

O bombă a explodat miercuri seara în timpul rugăciunilor la o moschee din orașul Maiduguri din Nigeria, ucigând cinci persoane, într-un atac descris de poliție ca fiind probabil un atentat sinucigaș.

Kremlinul confirmă mesajul de Crăciun trimis de Putin către Trump. Fără convorbire telefonică între cei doi
Stiri externe
Kremlinul confirmă mesajul de Crăciun trimis de Putin către Trump. Fără convorbire telefonică între cei doi

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump, şi i-a trimis un mesaj de felicitare, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informează Reuters.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.  

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28