Kremlin anunță o „propunere” către Paris privind cazul lui Laurent Vinatier: „Mingea este în terenul Franței”

Rusia a făcut o ”propunere” Franţei în dosarul cercetătorului francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, care ar putea să fie judecat cu privire la ”spionaj”, anunţă joi, de Crăciun, Kremlinul, relatează AFP.

”Au existat contacte apropiate între partea noastră şi francezi. În fapt, o propunere le-a fost făcută francezilor cu privire la Vinatier”, a anunţat într-un punct de presă zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al preedinţiei ruse, Dmiri Peskov.

”Mingea este în terenul Franţei acum”, a declarat el, fără să facă alte precizîri.

Întrebat despre aest subiect vineri, în conferinţa sa de presă anuală, preşedintele rus Vladimir Putin a răspuns că ”nu ştie nimic” despre acest dosar şi că auzea despre el pentru prima oară.

”Vă promit că mă voi informa, iar dacă există cea maimică şansă de rezolvare a acestei probleme în mod pozitiv, dacă legea rusă o permite, vom face tot posibilul”, dădea el asigurări.

Laurent Vinatier a fost condamnat în octombrie 2024 de către un tribunal rus la trei ani de închisoare pentru că nu s-a înregistrat ca ”agent străin”, în timp ce colecta ”informaţii militare” care pot fi ”folosite împotriva securităţii” Rusiei.

El a recunoacut faptele, dar a pledat ignoranţa.

În august, el a compărut într-un tribunal cu privire la acuzaţii de ”spionaj” care, în cazul în care sunt confirmate, riscă să-i crească considerabil pedeapsa.

O anchetă a fost prelungită, iar francezul ar putea fi judecat din nou cu privire la spionaj în februarie 2026, potrivit avocatului său francez.

Laurent Vinatier declara în august că nu se aşteaptă la ”nimic bun, nimic pozitiv” după ce a aflat noile acuzaţii.

Un cercetător în vârstă de 49 de ani, specialist în spaţiul postsovietic, el era angajatul Centrului de Dialog Umanitar, un ONG elveţian care mediază în conflicte în afara cicrcuitelor diplomatice oficiale, cu privire la Ucraina.

Parisul a cerut Moscovei eliberarea cetăţeanului francez şi a acuzat Rusia de faptul că caută să ia occidentali ostatici, în contextul în care relaţiile francezo-ruse se află la cel mai scăzut nivel.

