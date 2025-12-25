Momentul în care un BMW „zboară” peste un gard și se izbește de zidul unei case, în Satu Mare. „Te crezi regele şoselelor”

Proprietarul locuinței a publicat pe Facebook imagini surprinse de o cameră de supraveghere, care arată momentul impactului. Acesta afirmă că șoferul era băut și că i-ar fi cerut inițial să nu anunțe Poliția, iar autoturismul a lovit peretele dormitorului casei.

Proprietarul locuinţei susţine, într-o înregistrare video publicată pe Facebook, că un BMW cu număr de România şi volan pe dreapta a intrat cu viteză foarte mare, joi dimineaţă, în casa sa din satul Petin, după ce şoferul, presupus a fi băut, a pierdut controlul într-o curbă, iar maşina a sărit peste gard şi s-a izbit violent de peretele dormitorului.

„Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte. nici nu pot ieşi cu maşina mea din curte. am sunat apoi la 112, au spus că n-au ce face, să mă descurc. (...) Şoferul a fost ridicat de poliţişti pentru probe biologice, era beat vizibil, iniţial a spus să nu chem Poliţia. Am zis: «cum să nu chem»? Şi eu acum am rămas cu maşina asta în curte, de Crăciun. (...) Aşa e când te crezi regele şoselelor! În loc să fi luat un taxi... Noroc că nimeni nu a fost rănit, nici el nu a păţit nimic”, afirmă bărbatul în două mesaje postate pe pagina sa de Facebook.

Proprietarul locuinţei afectate a mai precizat că, din fericire, autoturismul său era parcat în spatele curţii şi nu a fost avariat, însă în prezent nu poate părăsi proprietatea în caz de urgenţă. De asemenea, acesta a anunţat că intenţionează să depună plângere la poliţie pentru distrugere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













