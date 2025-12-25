Momentul în care un BMW „zboară” peste un gard și se izbește de zidul unei case, în Satu Mare. „Te crezi regele şoselelor”

Stiri actuale
25-12-2025 | 14:32
accident satu mare
Captură video Facebook / Bertici Attila

Un accident rutier grav a avut loc în dimineața de Crăciun, în satul Petin, județul Satu Mare. Un BMW a intrat cu viteză într-o casă după ce șoferul a pierdut controlul într-o curbă, iar imobilul a fost grav avariat.

autor
Mihaela Ivăncică

Proprietarul locuinței a publicat pe Facebook imagini surprinse de o cameră de supraveghere, care arată momentul impactului. Acesta afirmă că șoferul era băut și că i-ar fi cerut inițial să nu anunțe Poliția, iar autoturismul a lovit peretele dormitorului casei.

Proprietarul locuinţei susţine, într-o înregistrare video publicată pe Facebook, că un BMW cu număr de România şi volan pe dreapta a intrat cu viteză foarte mare, joi dimineaţă, în casa sa din satul Petin, după ce şoferul, presupus a fi băut, a pierdut controlul într-o curbă, iar maşina a sărit peste gard şi s-a izbit violent de peretele dormitorului.

„Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte. nici nu pot ieşi cu maşina mea din curte. am sunat apoi la 112, au spus că n-au ce face, să mă descurc. (...) Şoferul a fost ridicat de poliţişti pentru probe biologice, era beat vizibil, iniţial a spus să nu chem Poliţia. Am zis: «cum să nu chem»? Şi eu acum am rămas cu maşina asta în curte, de Crăciun. (...) Aşa e când te crezi regele şoselelor! În loc să fi luat un taxi... Noroc că nimeni nu a fost rănit, nici el nu a păţit nimic”, afirmă bărbatul în două mesaje postate pe pagina sa de Facebook.

Citește și
Accident în Rădăuţi
Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în Rădăuţi. FOTO

Proprietarul locuinţei afectate a mai precizat că, din fericire, autoturismul său era parcat în spatele curţii şi nu a fost avariat, însă în prezent nu poate părăsi proprietatea în caz de urgenţă. De asemenea, acesta a anunţat că intenţionează să depună plângere la poliţie pentru distrugere.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, Satu Mare,

Dată publicare: 25-12-2025 14:32

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse. FOTO
Stiri actuale
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse. FOTO

Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Vaslui, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal.

Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în Rădăuţi. FOTO
Stiri actuale
Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi într-un accident rutier în Rădăuţi. FOTO

Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi în urma unui accident rutier produs miercuri în municipiul Rădăuţi, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

 

Accident grav în Iași filmat de camerele de supraveghere după ce un șofer a intrat pe contrasens și a fugit
Stiri actuale
Accident grav în Iași filmat de camerele de supraveghere după ce un șofer a intrat pe contrasens și a fugit

Un șofer din Iași, care a provocat un grav accident de circulație marți-noapte, este căutat de polițiști. Două persoane din autoturismul izbit de el au ajuns la spital.

Fostul fostbalist Sebastian Hertner a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun
Stiri Sport
Fostul fostbalist Sebastian Hertner a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun

Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.

Unul dintre creatorii jocului „Call of Duty”, Vince Zampella, a murit într-un accident de maşină. Momentul a fost filmat
Stiri externe
Unul dintre creatorii jocului „Call of Duty”, Vince Zampella, a murit într-un accident de maşină. Momentul a fost filmat

Vince Zampella, co-creatorul popularei serii de jocuri video Call of Duty, a murit într-un accident de mașină în California, la vârsta de 55 de ani.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.  

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28