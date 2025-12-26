Emmanuel Macron, eclipsat de Donald Trump. Președintele SUA a fost cea mai mediatizată personalitate în Franța în 2025

26-12-2025 | 10:27
donald trump emmanuel macron
AFP

Președintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziție deținută de obicei de șeful statului francez, potrivit unui studiu publicat vineri, informează AFP.

autor
Ioana Andreescu

„Pentru prima dată de la lansarea acestui studiu în 2013, președintele francez în exercițiu nu este personalitatea cel mai des menționată în presa țării”, notează cotidianul regional Ouest-France într-un articol care însoțește rezultatele unui barometru realizat de Tagaday, o platformă de monitorizare a presei.

Trump, aproape un milion de mențiuni în presa franceză

Conform acestor rezultate, numele lui Donald Trump a fost scris sau menționat în aproape un milion de articole de conținut în 2025 (947.294, mai exact), comparativ cu 671.125 pentru Emmanuel Macron, care s-a clasat pe locul al doilea.

Top 5 este completat de fostul prim-ministru francez François Bayrou, președintele rus Vladimir Putin și fostul ministru de interne francez Bruno Retailleau.

Politicienii domină clasamentul personalităților mediatizate

Marine Le Pen, președinta deputaților din Reuniunea Națională (RN, partid de extremă dreapta) din Adunarea Națională, este singura femeie din top 10 (locul 8). Top 20 include doar două femei (cealaltă fiind cântăreața franceză Santa, clasată pe locul 19), iar top 50 doar nouă.

Căpitanul echipei naționale de fotbal a Franței, Kylian Mbappé, este sportivul cel mai bine clasat (locul 13).

Politica domină acest clasament: top 50 include 30 de personalități politice naționale și internaționale, comparativ cu 12 din lumea culturii și mass-media, șase din sport și două din lumea afacerilor.

Acest clasament al celor mai mediatizate 1.000 de personalități din presa franceză a fost întocmit între 1 ianuarie și 15 decembrie.

Topul are la bază analiza computerizată a peste 5.500 de programe de știri (difuzate de 410 canale și posturi TV/radio, cu o medie de 2.400 de ore pe zi) și o selecție a 3.000 de publicații de presă scrisă (tipărite și online).

Sursa: Agerpres

Etichete: emmanuel macron, donald trump, presa,

Dată publicare: 26-12-2025 10:27

