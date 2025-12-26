Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii

Peste 400 de oameni au așteptat ore întregi la cozi infernale, pentru a primi pungi cadou cu mâncare și mici cadouri pentru copii, în Milano.

Două străzi întregi formau o coadă în frig, cu peste 400 de oameni aliniați timp de aproape două ore, așteptând să primească o pungă cu alimente și câteva mici cadouri pentru copii, scrie Corriere della Sera.

Este Crăciunul la „Pane Quotidiano” din Milano, unde solidaritatea se măsoară în pachete distribuite și mâini întinse, dar și în cifre care reflectă o realitate tot mai dură.

Pane Quotidiano, deschis și de Crăciun, are un motto simplu: „Soră, frate, nimeni aici nu te va întreba cine ești, de ce ai nevoie sau care sunt opiniile tale.” Și urmând acest principiu, se construiește solidaritate. Peste 200 de companii donează alimente, iar 150 de voluntari le distribuie în cele două sedii din oraș. În 2024, au trecut pe aici în total 1.350.000 de persoane, un număr destinat să crească.

„Anul acesta coada a crescut”, spune Claudio, voluntar de mulți ani al asociației. Această realitate este confirmată și de Luigi Rossi, președintele Pane Quotidiano, care a declarat pentru LaPresse: „În 2025, am înregistrat 1,45 milioane de persoane care ne-au trecut pragul. Scăderea puterii de cumpărare în Milano este clar mai accentuată decât în alte provincii italiene.”

