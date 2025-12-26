Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii

Stiri externe
26-12-2025 | 12:07
coada italieni
Profimedia

Peste 400 de oameni au așteptat ore întregi la cozi infernale, pentru a primi pungi cadou cu mâncare și mici cadouri pentru copii, în Milano.

autor
Aura Trif

Două străzi întregi formau o coadă în frig, cu peste 400 de oameni aliniați timp de aproape două ore, așteptând să primească o pungă cu alimente și câteva mici cadouri pentru copii, scrie Corriere della Sera.

Este Crăciunul la „Pane Quotidiano” din Milano, unde solidaritatea se măsoară în pachete distribuite și mâini întinse, dar și în cifre care reflectă o realitate tot mai dură.

Pane Quotidiano, deschis și de Crăciun, are un motto simplu: „Soră, frate, nimeni aici nu te va întreba cine ești, de ce ai nevoie sau care sunt opiniile tale.” Și urmând acest principiu, se construiește solidaritate. Peste 200 de companii donează alimente, iar 150 de voluntari le distribuie în cele două sedii din oraș. În 2024, au trecut pe aici în total 1.350.000 de persoane, un număr destinat să crească.

„Anul acesta coada a crescut”, spune Claudio, voluntar de mulți ani al asociației. Această realitate este confirmată și de Luigi Rossi, președintele Pane Quotidiano, care a declarat pentru LaPresse: „În 2025, am înregistrat 1,45 milioane de persoane care ne-au trecut pragul. Scăderea puterii de cumpărare în Milano este clar mai accentuată decât în alte provincii italiene.”

Citește și
masina de politie
O femeie din Brăila, căutată pentru jaf armat în Italia, a fost reținută și plasată sub control judiciar 30 de zile
Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Sursa: Corriere della Sera

Etichete: italia, mancare, coada, craciun,

Dată publicare: 26-12-2025 12:07

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Un bărbat din Italia a murit sufocat după ce s-a înecat cu o bucată de panettone la masa de sărbători
Stiri externe
Un bărbat din Italia a murit sufocat după ce s-a înecat cu o bucată de panettone la masa de sărbători

Un italian de 47 de ani a murit sufocat după ce s-a înecat mâncând panettone. Tragedia a avut loc la masa de sărbători cu familia.

O femeie din Brăila, căutată pentru jaf armat în Italia, a fost reținută și plasată sub control judiciar 30 de zile
Stiri actuale
O femeie din Brăila, căutată pentru jaf armat în Italia, a fost reținută și plasată sub control judiciar 30 de zile

O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, a fost reţinută, fiind suspectată de furt în Italia.

Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit
Stiri externe
Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pentru a strânge câțiva euro și a cumpăra un cadou pentru sora sa de trei ani. Gestul său a luminat orașul Mugnano di Napoli de Crăciun.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România
Stiri actuale
Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost vizați vineri noaptea de un mesaj RO-Alert, anunță ISU Tulcea, care precizează că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spațiul aerian.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28