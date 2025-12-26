Un pensionar condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președintele Italiei

Stiri actuale
26-12-2025 | 13:47
maini de batrani de pensionar
Shutterstock

Un pensionar italian a fost grațiat pentru uciderea soției sale bolnave, reaprinzând dezbaterea despre sinuciderea asistată.

autor
Aura Trif

Franco Cioni, în vârstă de 77 de ani, ispășea o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru că și-a sugrumat soția cu care fusese căsătorit 45 de ani, în locuința lor din Vignola, pe 14 aprilie 2021, relatează The Times.

Laura Amidei, în vârstă de 68 de ani la momentul decesului, fusese diagnosticată cu cancer în 2016, iar boala se extinsese de la plămâni la creier.

Grațierea, una dintre cele cinci acordate săptămâna aceasta de președintele Mattarella, a subliniat necesitatea unor noi reguli privind sfârșitul vieții în Italia. Problema a fost frecvent abordată de instanțe, dar nu a fost tratată în detaliu de politicieni.

„Am fost mereu convins de ceea ce am făcut și că trebuie să plătesc toate consecințele”, a spus Cioni după eliberarea sa de luni. „Ea voia să moară acasă și a doua zi ar fi fost dusă, așa că am zis: destul acum.”

Discuții privind legalizarea sinuciderii asistate în Italia

Cioni a mulțumit instanțelor pentru recunoașterea circumstanțelor atenuante și pentru aplicarea celei mai ușoare pedepse posibile. Bărbatul a spus că soția sa se afla într-o stare semi-comatoasă în ultimul an de viață și că a-i fi fost martor la suferința ei devenise insuportabil pentru el. „Boala nu afectează doar pacientul, ci și îngrijitorul se îmbolnăvește”, a adăugat el.

În 2024, instanța de assize din Modena l-a condamnat pe Cioni, menționând că nu putea ignora „dăruirea, apropierea și sprijinul uman oferit soției sale pe parcursul întregii sale boli îndelungate”.

În iulie 2024, Curtea Constituțională a stabilit că pacienții au dreptul de a refuza tratamentele medicale „indiferent de complexitatea tehnică și de invazivitate”. Totuși, această decizie nu se aplica în cazul Laurei Amidei și intervenției soțului său pentru a-i pune capăt vieții.

Acceptarea de către instanțele italiene a dreptului de a refuza îngrijiri vitale vine după ani de lupte juridice controversate. Revista catolică Famiglia Cristiana a subliniat că grațierea prezidențială nu înseamnă că acțiunea lui Cioni a fost justificată. „Se spune că pedeapsa nu mai este considerată necesară și proporțională. Nu legitimează crima, nu o absolvă și nici nu o redefinește”, a precizat publicația.

Marți, Papa Leon a reiterat dezaprobarea catolică față de eutanasie, declarând că este profund dezamăgit că statul său natal, Illinois, a aprobat o lege care permite sinuciderea asistată medical. Papa a spus că a vorbit direct cu guvernatorul democrat JB Pritzker, îndemnându-l să nu semneze legea.

Sursa: The Times

Etichete: italia, cancer, boala, condamnare, ucidere,

Dată publicare: 26-12-2025 13:47

