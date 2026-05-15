Trump a avut un program intens la Beijing, de la participarea la un banchet de stat și discuții cu miză ridicată alături de președintele chinez Xi Jinping, până la vizitarea Templului sacru al Cerului.

Președintele Chinei, Xi Jinping, îl primește pe Donald Trump la Zhongnanhai, sediul conducerii Partidului Comunist Chinez aflat la putere, în Beijing.

Peste o duzină de vehicule cu lumini intermitente roșii și albastre au făcut parte din coloana oficială care s-a îndreptat spre complexul din inima capitalei chineze. Cei doi lideri urmau să își strângă mâna, să participe la o sesiune foto oficială, apoi la o întâlnire bilaterală și un prânz de lucru.

Trump urma să petreacă aproximativ trei ore la Zhongnanhai.

Zhongnanhai, locul în care accesul este aproape imposibil

Doar o mână de lideri americani au pășit vreodată în sediul extrem de bine păzit, despre care sunt făcute publice foarte puține informații.

Zhongnanhai este un complex de aproximativ 1.500 de acri, cu pavilioane și temple reamenajate, unde împărații Chinei își petreceau odinioară timpul liber. În prezent, locul găzduiește și birouri administrative moderne.

Fiind centrul puterii de la Beijing, Zhongnanhai este adesea comparat cu Casa Albă sau Kremlinul. Securitatea este extrem de strictă, iar accesul în complex este supravegheat de o unitate militară de elită responsabilă cu protecția liderilor de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez. Complexul este ascuns privirii de ziduri masive, iar imaginile digitale sunt restricționate pe principalele platforme de cartografiere din China.

Zhongnanhai este, de asemenea, sinonim cu elita Partidului Comunist Chinez. Timp de decenii, aici au avut loc reuniunile Politburo, principalul organism decizional al partidului, iar uneori complexul găzduiește și Comitetul Permanent, cercul restrâns de conducere format din șapte membri.

Liderii americani care au trecut pragul complexului secret

Fostul președinte american Richard Nixon s-a întâlnit cu liderul chinez Mao Zedong la Zhongnanhai în timpul vizitei istorice din 1972 — prima vizită oficială a unui președinte american în China.

Treizeci de ani mai târziu, fostul președinte american George W. Bush a intrat și el în Zhongnanhai, alături de liderul chinez de atunci, Jiang Zemin.

Ultimul președinte american care a vizitat complexul a fost Barack Obama, care s-a întâlnit acolo cu Xi Jinping în 2014. Cei doi lideri au petrecut timp în complex, au luat cina împreună și au servit ceai într-unul dintre pavilioanele Zhongnanhai.

Preşedintele Donald Trump şi-a exprimat aprecierea pentru liderul Chinei, Xi Jinping, şi pentru primirea sa generoasă, subliniind afinitatea sa pentru ceremonial şi fast, atât în calitate de gazdă la Washington, cât şi ca oaspete în străinătate.

„Am fost trataţi foarte bine”, a spus Trump într-un interviu acordat lui Sean Hannity de la Fox News.

Întrebat dacă acest lucru a fost important pentru el, Trump a afirmat că a considerat eforturile diplomatice de a desfăşura „covorul roşu”, la propriu şi la figurat, drept un semn de respect.

„Dacă aş coborî dintr-un avion şi nu ar fi nimeni acolo să mă întâmpine, aş spune că nu ar fi atât de grozav, pentru că este cu adevărat respect pentru ţara noastră. Ţara noastră este respectată”, a declarat el.

Vizita la Beijing, tratată cu maximă importanță

Liderul Chinei, Xi Jinping, l-a trimis pe vicepreşedintele său, Han Zheng, să îl întâmpine pe Trump la sosirea sa la Beijing, miercuri seară, ora locală.

Han este considerat pe scară largă drept emisarul lui Xi pentru evenimente diplomatice şi a participat la ceremonia de învestire a lui Trump din 2025. Prezenţa sa în această săptămână a semnalat importanţa pe care China a acordat-o vizitei fostului preşedinte american.

„Cu siguranţă am avut o întâmpinare foarte plăcută, iar ziua de astăzi a fost frumoasă”, a declarat Trump într-un interviu înregistrat joi după-amiază, ora locală.

Trump a adăugat ulterior că această călătorie va rămâne în istorie drept „un mare moment de respect”.

De asemenea, Trump a vorbit despre admiraţia sa pentru Xi Jinping, pe care l-a descris drept „un lider pentru China”, o „persoană caldă”, dar şi „all business”.

„Este all business şi îmi place asta. Este un lucru bun. Fără jocuri”, a spus el.

Preşedintele Donald Trump şi-a reiterat insistenţa privind recuperarea uraniului îmbogăţit al Iranului, pe care l-a numit „praf nuclear”, sugerând că aceasta reprezintă o prioritate majoră, chiar dacă nu consideră că ar fi absolut necesar.

Materialul nuclear, a spus el în interviul acordat Fox News, „poate fi” îngropat, însă a adăugat: „Aş prefera să-l obţin”.

„Eu sunt cel care a spus că îl vom obţine şi îl vom obţine. Suntem atenţi la el”, a declarat Trump.

Trump invocă operațiunea americană din 2025

Referindu-se la o operaţiune americană desfăşurată în iunie 2025, care a vizat trei instalaţii nucleare iraniene, Trump a afirmat că doar SUA şi, posibil, China au capacitatea de a recupera materialul nuclear al Iranului.

De asemenea, el a avertizat că Statele Unite monitorizează atent siturile nucleare iraniene şi orice tentativă de extragere a materialului.

„Suntem cu ochii pe asta. Ştiţi, ştim exact ce se întâmplă acolo”, a spus Trump.

El a sugerat că un bărbat „a încercat să intre în jgheab”, dar că „a existat o uşă care a fost făcută bucăţi”.

„Dacă se vor mişca vreodată — şi le-am spus că, dacă trimit o forţă acolo să încerce... tot ce vom face este să-i lovim cu câteva bombe şi acesta va fi sfârşitul. Nu o vor face”, a spus Trump, adăugând că SUA au „nouă camere” pe cele trei situri nucleare ale Iranului, „24 de ore pe zi”.

„Ştim exact ce se întâmplă. Nimeni nu s-a apropiat măcar de asta”, a afirmat el.

Preşedintele Donald Trump a insistat că Statele Unite nu au nevoie ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă, cel puţin nu în aceeaşi măsură ca China, prezentând eforturile militare americane din regiune drept un serviciu pentru alte state.

„Nu avem nevoie deloc de asta. Nu avem nevoie deloc de asta”, a declarat Trump.

Sprijin pentru aliații din Golf și mesaj către China

„Adică, aţi putea argumenta, ştiţi, de ce facem asta — facem asta pentru a ajuta Israelul şi pentru a ajuta Arabia Saudită şi pentru a ajuta Qatarul şi Emiratele Arabe Unite şi, ştiţi, Kuweitul şi alte ţări, Bahrainul”, a continuat Trump.

Referindu-se la întâlnirea sa cu preşedintele Xi Jinping, Trump a spus:

„I-am spus astăzi, ştiţi: «Vă ajutăm».”

În timp ce Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, preţurile la benzină şi costurile combustibilului pentru avioane au crescut vertiginos.