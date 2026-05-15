Prin stagiile de pregătire vor trece mii de ofițeri și subofițeri din toată țara. Vor fi instruiți cum să își folosească pistoalele fără să facă victime colaterale.

Ofițerii de Investigații Criminale sunt instruiți să își folosească pistoalele dacă apar situații de criză, mai ales în condiții de luminozitate scăzută. Pregătirea lor începe cu regulile de siguranță și ajunge până la tragerea focurilor de armă în ținte, pe întuneric.

Comisar Cătălin Zevedei, instructor: ”Minimizăm cât se poate de mult riscul interveției, astfel încât în momentul în care imobilizăm sau avem contact cu un supect, să fim siguri că nu intrăm, că îl imobilizăm, așa cum scrie la lege și să nu ne asumăm niște posibile riscuri vizavi de fuga lui, vizavi de împușcarea lui accidentală sau legat de alte vătămări”.

Comisar șef Marius Bălan, șeful Direcției de Pregătire Profesională: ”Replicăm pe cât posibil spețe reale în care ei au fost implicați, adresăm problematici începând de la folosirea armamentului, dar și lucrul în medii cu luminozitate scăzută. Vom avea polițiști mai bine pregătiți să acționeze în medii ostile”.

Program obligatoriu pentru toți polițiștii din țară

Chestor Cristian Gheorghe, șeful Direcției Investigații Criminale: ”Aceste stagii de practică sunt menite pentru a proteja cetățenii, terțele persoane, pentru că lucrătorii de Investigații Criminale acționează în stradă, în locuri publice mai aglomerate sau în imobile, dar și pentru protecția polițiștilor care intervin pentru imobilizarea unui urmărit, pentru imobilizarea unei persoane periculoase”.

Potrivit legii, polițiștii pot face uz de armă împotriva suspecților violenți care îi amenință cu arme albe sau de foc. Și nu doar pe ei, ci și pe civili. Dar și pentru imobilizarea fugarilor care încearcă să scape fie din arest preventiv, fie din stare de deținere, așa cum se întâmplă în cazul evadaților.

Primele stagii de pregătire tactică sunt organizate pentru ofițerii de Investigații Criminale din IGP și Poliția Capitalei. Dar prin program vor trece obligatoriu toți colegii lor din țară.