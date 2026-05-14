Mâncarea cu care Xi Jinping l-a impresionat pe Donald Trump în China: pateuri în formă de scoică și homar în supă de roșii

Oaspeții au mai servit chifle cu carne de porc prăjite la tigaie, produse de patiserie în formă de scoică și tiramisu, precum și fructe și înghețată.

Este vorba despre homar în supă de roșii, coaste de vită crocante, rață prăjită în stil Beijing, legume de sezon fierte și somon gătit lent în sos de muștar.

La acest dineu, Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă, în luna septembrie a acestui an

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că i-a adresat omologului său chinez Xi Jinping invitaţia de a se întâlni la Casa Albă pe 24 septembrie, transmit AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

”Am onoarea de a vă invita, pe dumneavoastră şi pe doamna Peng, să veniţi în vizită la Casa Albă pe 24 septembrie”, a declarat Donald Trump adresându-se lui Xi Jinping şi soţiei acestuia, Peng Liyuan, în cadrul recepţiei organizate în onoarea sa la Beijing.

În intervenţia sa, Trump a calificat relaţia între SUA şi China drept ”una dintre cele mai importante din istorie, foarte specială”.

”Americanii şi chinezii au multe lucruri în comun”, a adăugat liderul de la Casa Albă.