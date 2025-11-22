Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia: „Este o veste minunată pentru țară”

Stiri externe
22-11-2025 | 13:37
Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia
Getty

Marjorie Taylor Greene, congresmana republicană din Georgia care a avut o ceartă dramatică cu Donald Trump, în ciuda faptului că era aliata lui de lungă durată, a anunţat vineri că va demisiona – ceea ce preşedintele a numit „o veste minunată”.

autor
Ioana Andreescu

„Loialitatea ar trebui să fie reciprocă”, a spus Greene într-o lungă declaraţie de demisie, publicată pe reţelele de socializare, adăugând că este „nedrept şi greşit” ca Trump să se fi întors împotriva ei pentru că nu a fost de acord cu el.

Trump, care săptămâna trecută a anunţat că îşi retrage sprijinul pentru Greene, părea să sărbătorească demisia acesteia. „Cred că este o veste minunată pentru ţară. Este minunat”, a declarat el unui reporter de la ABC News.

Când a fost întrebat dacă Greene l-a informat, Trump a răspuns: „Nu, nu contează, ştii, dar cred că este minunat. Cred că ar trebui să fie fericită”.

Amenințări, presiuni și val de reacții în Congres

Greene a declarat săptămâna trecută că a fost ţinta „unei avalanşe de ameninţări” după ce Trump şi-a retras sprijinul şi susţinerea faţă de ea.

Citește și
SUA
The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace

Ea a reiterat aceste ameninţări în declaraţia sa, spunând că s-a confruntat cu „atacuri personale nesfârşite, ameninţări cu moartea, procese judiciare, calomnii ridicole şi minciuni despre mine, pe care majoritatea oamenilor nu le-ar putea suporta nici măcar o zi”.

Jasmine Crockett, congresmenă democrată din Texas, a postat pe reţelele de socializare: „Voi fi sinceră... Nu m-am aşteptat la asta, dar ameninţările care vin odată cu faptul că te afli de partea opusă lui Trump SUNT REALE!”

Această mişcare a provocat un val de şoc în politica americană. Strategul politic republican Shermichael Singleton a numit-o „un şoc mare”.

„Poate că se gândeşte la planuri de viitor”, a declarat Singleton pentru CNN.

Greene ar putea avea un aliat în congresmanul democrat Ro Khanna, care a colaborat cu ea pentru adoptarea proiectului de lege privind divulgarea dosarelor legate de infracţiunile lui Jeffrey Epstein.

„MTG va fi probabil o candidată redutabilă în 2028”, a declarat Khanna pentru NBC News. „Poziţiile sale privind cazul Epstein, reglementarea AI şi opoziţia faţă de război sunt mai apropiate de alegătorii MAGA decât cele ale lui JD Vance.”

Reacții ironice și efecte politice imediate

Unii observatori nu au putut să nu remarce ciudata întorsătură a evenimentelor – un fost aliat al lui Trump demisionând la câteva ore după o întâlnire la Biroul Oval în care Trump l-a lăudat pe Zohran Mamdani, primarul socialist democratic în vârstă de 34 de ani ales al oraşului New York, pe care îl numise „un comunist nebun 100%”.

„Trump l-a lăudat atât de mult pe Mamdani, încât Marjorie Taylor Greene a demisionat din Congres”, a scris Malcolm Kenyatta, vicepreşedinte al Comitetului Naţional Democrat, pe X.

Shawn Harris, un democrat din Georgia care candidează pentru Congres în districtul solid republican al lui Greene, a încercat să-şi mobilizeze susţinătorii ca răspuns la anunţ.

„După cum probabil aţi auzit, Marjorie Taylor Greene şi-a anunţat demisia, care va intra în vigoare la 5 ianuarie 2026”, a scris Harris într-o postare pe reţelele sociale vineri. „Pregătiţi-vă, Georgia! Profesori, fermieri, veterani, TOŢI, am nevoie de sprijinul vostru.”

„Despărţirea ei de Trump a făcut-o să devină o senzaţie naţională şi mai mare”, a relatat Atlanta Journal-Constitution, cel mai mare ziar din Georgia, în articolul despre demisia ei.

Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc din Sectorul 5. Șase persoane au fost transportate la spital

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, demisie, congres,

Dată publicare: 22-11-2025 13:37

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump
Stiri externe
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump

Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP. 

The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace
Stiri externe
The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace

Un grup de generali americani, condus de secretarul armatei americane, Dan Driscoll, va vizita probabil în curând Moscova pentru a discuta planul de pace al președintelui american Donald Trump, relatează The Guardian, citând surse americane.

„Witkoff are nevoie de psihiatru”: Europenii se înfurie pe planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești
Stiri externe
„Witkoff are nevoie de psihiatru”: Europenii se înfurie pe planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești

Donald Trump a aruncat o piedică majoră într-una dintre cele mai sensibile negocieri aflate în desfășurare în Europa, punând în pericol eforturile de a ajuta Ucraina să obțină finanțarea necesară pentru a continua lupta împotriva Rusiei, scrie Politico

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28