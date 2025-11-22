Donald Trump, după ce Marjorie Taylor Greene și-a anunțat demisia: „Este o veste minunată pentru țară”

Marjorie Taylor Greene, congresmana republicană din Georgia care a avut o ceartă dramatică cu Donald Trump, în ciuda faptului că era aliata lui de lungă durată, a anunţat vineri că va demisiona – ceea ce preşedintele a numit „o veste minunată”.

„Loialitatea ar trebui să fie reciprocă”, a spus Greene într-o lungă declaraţie de demisie, publicată pe reţelele de socializare, adăugând că este „nedrept şi greşit” ca Trump să se fi întors împotriva ei pentru că nu a fost de acord cu el.

Trump, care săptămâna trecută a anunţat că îşi retrage sprijinul pentru Greene, părea să sărbătorească demisia acesteia. „Cred că este o veste minunată pentru ţară. Este minunat”, a declarat el unui reporter de la ABC News.

Când a fost întrebat dacă Greene l-a informat, Trump a răspuns: „Nu, nu contează, ştii, dar cred că este minunat. Cred că ar trebui să fie fericită”.

Amenințări, presiuni și val de reacții în Congres

Greene a declarat săptămâna trecută că a fost ţinta „unei avalanşe de ameninţări” după ce Trump şi-a retras sprijinul şi susţinerea faţă de ea.

Ea a reiterat aceste ameninţări în declaraţia sa, spunând că s-a confruntat cu „atacuri personale nesfârşite, ameninţări cu moartea, procese judiciare, calomnii ridicole şi minciuni despre mine, pe care majoritatea oamenilor nu le-ar putea suporta nici măcar o zi”.

Jasmine Crockett, congresmenă democrată din Texas, a postat pe reţelele de socializare: „Voi fi sinceră... Nu m-am aşteptat la asta, dar ameninţările care vin odată cu faptul că te afli de partea opusă lui Trump SUNT REALE!”

Această mişcare a provocat un val de şoc în politica americană. Strategul politic republican Shermichael Singleton a numit-o „un şoc mare”.

„Poate că se gândeşte la planuri de viitor”, a declarat Singleton pentru CNN.

Greene ar putea avea un aliat în congresmanul democrat Ro Khanna, care a colaborat cu ea pentru adoptarea proiectului de lege privind divulgarea dosarelor legate de infracţiunile lui Jeffrey Epstein.

„MTG va fi probabil o candidată redutabilă în 2028”, a declarat Khanna pentru NBC News. „Poziţiile sale privind cazul Epstein, reglementarea AI şi opoziţia faţă de război sunt mai apropiate de alegătorii MAGA decât cele ale lui JD Vance.”

Reacții ironice și efecte politice imediate

Unii observatori nu au putut să nu remarce ciudata întorsătură a evenimentelor – un fost aliat al lui Trump demisionând la câteva ore după o întâlnire la Biroul Oval în care Trump l-a lăudat pe Zohran Mamdani, primarul socialist democratic în vârstă de 34 de ani ales al oraşului New York, pe care îl numise „un comunist nebun 100%”.

„Trump l-a lăudat atât de mult pe Mamdani, încât Marjorie Taylor Greene a demisionat din Congres”, a scris Malcolm Kenyatta, vicepreşedinte al Comitetului Naţional Democrat, pe X.

Shawn Harris, un democrat din Georgia care candidează pentru Congres în districtul solid republican al lui Greene, a încercat să-şi mobilizeze susţinătorii ca răspuns la anunţ.

„După cum probabil aţi auzit, Marjorie Taylor Greene şi-a anunţat demisia, care va intra în vigoare la 5 ianuarie 2026”, a scris Harris într-o postare pe reţelele sociale vineri. „Pregătiţi-vă, Georgia! Profesori, fermieri, veterani, TOŢI, am nevoie de sprijinul vostru.”

„Despărţirea ei de Trump a făcut-o să devină o senzaţie naţională şi mai mare”, a relatat Atlanta Journal-Constitution, cel mai mare ziar din Georgia, în articolul despre demisia ei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













