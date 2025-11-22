The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace

22-11-2025 | 11:17
Un grup de generali americani, condus de secretarul armatei americane, Dan Driscoll, va vizita probabil în curând Moscova pentru a discuta planul de pace al președintelui american Donald Trump, relatează The Guardian, citând surse americane.

Vlad Dobrea

Publicația nu oferă detalii despre posibila vizită, menționând doar că aceasta ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare.

Pe 20 noiembrie, o delegație condusă de Driscoll a prezentat oficial planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev.

Zelenski a anunțat apoi că Kievul este pregătit să înceapă lucrările la un acord de pace bazat pe plan.

Pe 21 noiembrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia a primit textul planului „prin canalele de interacțiune existente” cu Statele Unite. El a subliniat, însă, că nimeni nu a discutat încă în detaliu propunerea cu Moscova.

Sursa: The Guardian

