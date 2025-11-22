AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump

Stiri externe
22-11-2025 | 12:06
Zelenski
Getty Images

Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP. 

autor
Vlad Dobrea

„Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, ştiţi, vor trebui să continue să lupte”, a replicat preşedintele american în faţa respingerii de către Kiev a propunerilor sale, considerate de mulţi în Ucraina ca o capitulare.

Noua schimbare de poziţie a lui Donald Trump cu privire la cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, acest document în 28 de puncte care prevede concesii teritoriale din partea Kievului şi renunţarea la NATO, a provocat o frenezie a schimburilor diplomatice.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat că liderii europeni, prezenţi la Johannesburg pentru summitul G20, se vor reuni sâmbătă pentru a discuta acest subiect.

Printre numeroasele apeluri şi videoconferinţe organizate în regim de urgenţă vineri, şeful diplomaţiei ucrainene, Andriï Sibiga, a declarat că a discutat cu mai mulţi omologi europeni, printre care cei din Franţa şi Regatul Unit, despre „următorii paşi” de urmat.

Citește și
SUA
The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace

Repetând mesajul transmis insistent de europeni în ultimele două zile, britanica Yvette Cooper a insistat asupra faptului că este de datoria Ucrainei să „îşi determine viitorul” şi a făcut apel la „un armistiţiu complet”, urmat de negocieri.

În timp ce europenii, din nou ţinuţi la distanţă, se străduiesc să-şi strângă rândurile, preşedintele rus Vladimir Putin a considerat că planul american ar putea „servi drept bază pentru o soluţionare paşnică definitivă” a conflictului declanşat în februarie 2022.

În cazul unui refuz din partea Ucrainei, „evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil în alte sectoare cheie ale frontului”, a ameninţat el, referindu-se la un oraş din estul Ucrainei, a cărui capturare a fost revendicată joi de armata sa.

Mass-media, printre care şi AFP, au publicat aceste propuneri americane, care preiau mai multe cereri formulate de Kremlin de multă vreme, punând ucrainenii în faţa unei situaţii prezentate în termeni foarte gravi de preşedintele Zelensky într-un discurs vineri.

„Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere foarte dificilă: pierderea demnităţii sau riscul de a pierde un partener cheie”, Statele Unite, a declarat el, considerând că ţara sa traversează „unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa”.

Propunerile americane prezic „o viaţă fără libertate, fără demnitate, fără justiţie”, a adăugat Zelenski. „Voi prezenta argumente, voi convinge, voi propune alternative”, a mai spus el, adăugând: „Nu voi trăda niciodată (...) jurământul meu de loialitate faţă de Ucraina”.

De asemenea, Zelenski a discutat cu vicepreşedintele american JD Vance, asigurându-l că „va continua să respecte” dorinţa lui Donald Trump de a pune capăt războiului.

Cancelarul german Friedrich Merz a discutat cu miliardarul republican, asigurându-l că „au căzut de acord asupra următoarelor etape”.

Conform textului american, cele două regiuni ale bazinului minier şi industrial Donbass, Doneţk şi Lugansk (est), precum şi Crimeea anexată în 2014, ar fi „recunoscute de facto ca ruseşti, inclusiv de către Statele Unite”, iar Moscova ar primi alte teritorii ucrainene care se află încă astăzi sub controlul Kievului.

Rusia ar vedea, de asemenea, sfârşitul izolării sale faţă de lumea occidentală odată cu reintegrarea sa în G8 şi ridicarea progresivă a sancţiunilor, precum şi dorinţa sa de a îndepărta pentru totdeauna Kievul de Alianţa Atlantică, consacrată în Constituţia ucraineană.

Kievul ar trebui să-şi limiteze armata la 600.000 de militari şi să se mulţumească cu protecţia avioanelor de luptă europene staţionate în Polonia, în timp ce NATO s-ar angaja să nu staţioneze trupe în Ucraina.

Potrivit unui oficial american, planul include totuşi garanţii de securitate din partea Washingtonului şi a aliaţilor săi europeni echivalente cu cele ale NATO în cazul unui viitor atac.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, razboi in ucraina, plan, pace,

Dată publicare: 22-11-2025 12:06

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace
Stiri externe
The Guardian: Generalii americani vor zbura la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace

Un grup de generali americani, condus de secretarul armatei americane, Dan Driscoll, va vizita probabil în curând Moscova pentru a discuta planul de pace al președintelui american Donald Trump, relatează The Guardian, citând surse americane.

„Witkoff are nevoie de psihiatru”: Europenii se înfurie pe planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești
Stiri externe
„Witkoff are nevoie de psihiatru”: Europenii se înfurie pe planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești

Donald Trump a aruncat o piedică majoră într-una dintre cele mai sensibile negocieri aflate în desfășurare în Europa, punând în pericol eforturile de a ajuta Ucraina să obțină finanțarea necesară pentru a continua lupta împotriva Rusiei, scrie Politico

Întâlnirea oficialilor lui Trump cu omologi ruși la Miami ridică semne de întrebare privind propunerea pentru Ucraina
Stiri externe
Întâlnirea oficialilor lui Trump cu omologi ruși la Miami ridică semne de întrebare privind propunerea pentru Ucraina

Oficiali și legiuitori americani sunt îngrijorați după ce membri ai administrației Trump s-au întâlnit luna trecută cu rusul sancționat Kirill Dmitriev pentru a discuta un plan de pace pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28