Marjorie Taylor Greene, figura importantă din tabăra „MAGA”, va demisiona din Congres după un conflict cu Donald Trump

22-11-2025 | 09:54
Marjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump și figură marcantă a dreptei radicale, a anunțat vineri că demisionează din Camera Reprezentanților, după ce l-a criticat pentru modul în care a gestionat afacerea Epstein.

Ioana Andreescu

„Voi demisiona din funcţie pe 5 ianuarie 2026", a declarat reprezentanta Georgiei într-un comunicat pe reţeaua socială X, adăugând că "a apăra femeile americane care au fost violate la vârsta de 14 ani, victime ale traficului de persoane şi exploatate de bărbaţi bogaţi şi puternici nu ar trebui să mă expună la a fi etichetată drept trădătoare şi ameninţată de preşedintele Statelor Unite, pentru care am luptat".

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunţat pe platforma sa Truth Social că îi retrage sprijinul acestei foste figuri marcante a mişcării sale MAGA ('Make America Great Again') şi că este gata să susţină împotriva ei un alt candidat republican în alegeri primare.

Marjorie Taylor Greene a criticat public politica economică

Marjorie Taylor Greene a criticat public politica economică a preşedintelui, reproşându-i că nu se concentrează suficient pe problema puterii de cumpărare.

Ea a condamnat mai ales modul în care Donald Trump a gestionat afacerea extrem de sensibilă cu privire la Jeffrey Epstein, cu câteva zile înainte de un vot în Camera Reprezentanţilor vizând să oblige administraţia Trump să dea publicităţii dosare referitoare la acest fost finanţist şi proxenet cu o agendă bine garnisită.

Sursa: Agerpres

Parlamentara republicană Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Donald Trump, a afirmat sâmbătă că a primit numeroase ameninţări „încurajate” de preşedinte, care a calificat-o drept „o ruşine” pentru Partidul Republican.

Contul republicanei Marjorie Taylor Greene a fost suspendat din cauza unor "încălcări repetate" ale politicii de dezinformare Covid-19 a Twitter, a precizat compania.

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

