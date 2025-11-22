„Witkoff are nevoie de psihiatru”: Europenii se înfurie pe planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești

Donald Trump a aruncat o piedică majoră într-una dintre cele mai sensibile negocieri aflate în desfășurare în Europa, punând în pericol eforturile de a ajuta Ucraina să obțină finanțarea necesară pentru a continua lupta împotriva Rusiei, scrie Politico .

De luni întregi, oficialii Uniunii Europene încearcă – fără succes – să găsească o modalitate de a folosi circa 140 de miliarde de euro în active ale statului rus, înghețate în mare parte în Belgia, pentru a susține efortul de război al Kievului. Ucraina are nevoie disperată de bani, riscând să rămână fără finanțare la începutul anului viitor.

Discuțiile de la Bruxelles sunt într-o etapă extrem de delicată, au declarat diplomații, în timp ce oficialii încearcă să finalizeze un text juridic care ar permite folosirea acestor fonduri înghețate pentru un împrumut acordat guvernului ucrainean.

Însă noul plan american în 28 de puncte privind un acord de încetare a focului include o idee rivală: utilizarea acelorași active pentru eforturile de reconstrucție conduse de SUA după ce va fi convenit un armistițiu. Documentul prevede că Statele Unite ar lua „50%” din profitul rezultat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că planul lui Trump pune Ucraina în fața unuia dintre cele mai dificile momente din istorie: o potențială alegere între pierderea „demnității” și pierderea „unui partener-cheie”.

Mai mulți diplomați și oficiali europeni au afirmat că se tem ca propunerile trimisului american Steve Witkoff să distrugă șansele aprobării planului european de împrumut, care urma să fie finalizat la un summit decisiv luna viitoare.

Un fost oficial francez, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că ideea lui Witkoff „este, desigur, scandaloasă”.

„Europenii se epuizează încercând să găsească o soluție viabilă pentru a folosi activele în beneficiul ucrainenilor, iar Trump vrea să profite de pe urma lor”, a spus acesta. „Această propunere va fi probabil respinsă de toată lumea.”

„Să-și caute un psihiatru”

Un înalt oficial european de la Bruxelles a ridiculizat ideea, precizând că, indiferent ce își dorește Trump, acesta nu are nicio putere să dezghețe activele aflate în Europa. Un oficial dintr-un stat membru a folosit „înjurături colorate” pentru a-și exprima indignarea, iar un politician european de top a spus: „Witkoff trebuie să meargă la psihiatru.”

Chestiunea utilizării activelor rusești înghețate este una dintre cele mai complicate pentru aliații Ucrainei, din cauza riscurilor juridice, politice, economice și de securitate. Cea mai spinoasă problemă este că activele sunt păstrate în Belgia, la Euroclear, ceea ce expune puternic Belgia la eventuale represalii rusești.

Planul UE este să folosească activele pentru a facilita un împrumut pentru Ucraina, împrumut ce ar trebui rambursat doar dacă Rusia acceptă să plătească reparații de război Kievului după un acord de pace.

Dar Belgia a ezitat, temându-se că ar putea fi trasă la răspundere financiară dacă Rusia ar încerca să-și recupereze fondurile. Această poziție a pus Belgia în contradicție cu alte state UE care cer acțiuni mai rapide pentru sprijinirea Ucrainei.

Clasic Trump

Vineri, diplomați și oficiali europeni au declarat că planul lui Trump ar putea face și mai dificilă convingerea Belgiei să aprobe schema europeană. Un oficial european a spus că planul american este un argument împotriva înaintării cu împrumutul pentru reparații, deoarece UE va fi presată de Trump să dezghețe activele pentru un acord postbelic – ceea ce ar lăsa contribuabilii europeni să suporte eventualele costuri.

Un diplomat a adăugat că dorința Americii de a profita de activele aflate în Europa „sună ca Trump în stil clasic”.

Detaliile planului american sunt departe de a fi clare. Totuși, textul complet în 28 de puncte arată explicit că administrația Trump își dorește controlul asupra fondurilor înghețate: 100 de miliarde de dolari ar urma să fie „investite în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția Ucrainei”, iar „Statele Unite vor primi 50% din profitul acestei activități”. Europa ar contribui cu alte 100 de miliarde, iar activele rusești înghețate în Europa ar fi „dezghețate”.

