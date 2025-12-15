Regizorul Rob Reiner și soția lui au fost găsiți morți în casă, cu răni provocate de cuțit

Stiri externe
15-12-2025 | 07:53
rob reiner si sotia
IMAGO

Rob Reiner și soția sa au fost găsiți decedați, cu răni de cuțit, în locuința regizorului. Cazul este investigat de poliţia din Los Angeles.

autor
Mihai Niculescu

Cele două persoane au fost descoperite decedate, duminică, în casa din Los Angeles a regizorului Rob Reiner, relatează NBC News, citând oficiali ai poliţiei. Potrivit site-ului specializat în ştiri despre celebrităţi TMZ, cele două persoane ar fi chiar regizorul şi soţia sa, ambii prezentând răni provocate de un cuţit, arată news.ro.

Divizia de omucideri şi jafuri a poliţiei din Los Angeles a preluat ancheta şi investighează circumstanţele în care s-a produs incidentul.

Potrivit CNN, un membru al familiei lui Reiner s-a deplasat duminică la locuinţa acestuia şi a descoperit cele două persoane decedate.

Paramedicii au fost chemaţi la reşedinţa din cartierul Brentwood, în vestul oraşului Los Angeles, în jurul orei locale 15:30, iar la scurt timp au intervenit şi poliţiştii. Un bărbat şi o femeie, în vârstă de 78 şi 68 de ani, au fost găsiţi morţi în interiorul locuinţei, potrivit NBC Los Angeles. În zonă a fost observată rapid o prezenţă masivă a forţelor de ordine.

Citește și
robert redford
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. A primit de două ori premiul Oscar

Rob Reiner, fiul celebrului comediant Carl Reiner, decedat în 2020, şi-a început cariera în show-business în anii 1960, ca scenarist de comedie. El a colaborat cu Steve Martin la „Smothers Brothers Comedy Hour”, în 1968 şi 1969.

În timpul filmărilor pentru „When Harry Met Sally”, Reiner a cunoscut-o pe soţia sa, producătoarea Michele Singer Reiner, cu care s-a căsătorit în 1989. Relaţia lor l-a determinat pe regizor să schimbe finalul comediei romantice, astfel încât personajele interpretate de Billy Crystal şi Meg Ryan să rămână împreună.

Rob Reiner este cunoscut pentru filmele „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally” şi „A Few Good Men”, acesta din urmă fiind nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. De asemenea, a jucat în producţii precum „Sleepless in Seattle” şi „The Wolf of Wall Street”.

Regizorul este căsătorit cu Michele Singer Reiner şi are trei copii. El a adoptat, de asemenea, un copil din prima căsătorie cu actriţa şi regizoarea Penny Marshall.

În cursul acestui an, Reiner a apărut în mai multe episoade ale serialului TV Hulu „The Bear” şi în filmul „Spinal Tap II: The End Continues”, pe care l-a şi regizat.

Sursa: Pro TV

Etichete: los angeles, mort, regizor,

Dată publicare: 15-12-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Celebrul regizor Francis Ford Coppola a fost nevoit să își vândă insula Belize, ca să acopere pierderile filmului Megalopolis
Stiri Mondene
Celebrul regizor Francis Ford Coppola a fost nevoit să își vândă insula Belize, ca să acopere pierderile filmului Megalopolis

După ce a pierdut milioane de dolari din proiectul său de suflet, ”Megalopolis”, celebrul regizor Francis Ford Coppola a fost nevoit să vândă din bunurile sale, ca să acopere pierderile financiare.

Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. A primit de două ori premiul Oscar
Stiri externe
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. A primit de două ori premiul Oscar

Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, scrie Reuters.

Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova
Stiri externe
Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova

Ucraina a denunțat luni participarea prin videoconferință a celebrului regizor american Woody Allen la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, considerând că acțiunea cineastului reprezintă ”o insultă” la adresa victimelor invaziei ruse.  

Catrinel Menghia, premiată la Cannes cu trofeul Starlight. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Catrinel Menghia, premiată la Cannes cu trofeul Starlight. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Catrinel Menghia, cunoscut top model internaţional, actriţă şi regizor, a câştigat premiul Starlight International Cinema Award pentru regie / Best Debut Film, la Festivalul de Film de la Cannes, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Oscar 2025. Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Oscar. „Anora” este marele câștigător cu 5 statuete
Stiri Mondene
Oscar 2025. Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Oscar. „Anora” este marele câștigător cu 5 statuete

Gala premiilor Oscar 2025 s-a încheiat iar „Anora” este marele câștigător. Din cele șase nominalizări, filmul lui Sean Baker a reușit să câștige cinci premii, inclusiv pentru cea mai bună actriță, cel mai bun regizor și marele premiu, cel mai bun film.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28