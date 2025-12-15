Regizorul Rob Reiner și soția lui au fost găsiți morți în casă, cu răni provocate de cuțit

Rob Reiner și soția sa au fost găsiți decedați, cu răni de cuțit, în locuința regizorului. Cazul este investigat de poliţia din Los Angeles.

Cele două persoane au fost descoperite decedate, duminică, în casa din Los Angeles a regizorului Rob Reiner, relatează NBC News, citând oficiali ai poliţiei. Potrivit site-ului specializat în ştiri despre celebrităţi TMZ, cele două persoane ar fi chiar regizorul şi soţia sa, ambii prezentând răni provocate de un cuţit, arată news.ro.

Divizia de omucideri şi jafuri a poliţiei din Los Angeles a preluat ancheta şi investighează circumstanţele în care s-a produs incidentul.

Potrivit CNN, un membru al familiei lui Reiner s-a deplasat duminică la locuinţa acestuia şi a descoperit cele două persoane decedate.

Paramedicii au fost chemaţi la reşedinţa din cartierul Brentwood, în vestul oraşului Los Angeles, în jurul orei locale 15:30, iar la scurt timp au intervenit şi poliţiştii. Un bărbat şi o femeie, în vârstă de 78 şi 68 de ani, au fost găsiţi morţi în interiorul locuinţei, potrivit NBC Los Angeles. În zonă a fost observată rapid o prezenţă masivă a forţelor de ordine.

Rob Reiner, fiul celebrului comediant Carl Reiner, decedat în 2020, şi-a început cariera în show-business în anii 1960, ca scenarist de comedie. El a colaborat cu Steve Martin la „Smothers Brothers Comedy Hour”, în 1968 şi 1969.

În timpul filmărilor pentru „When Harry Met Sally”, Reiner a cunoscut-o pe soţia sa, producătoarea Michele Singer Reiner, cu care s-a căsătorit în 1989. Relaţia lor l-a determinat pe regizor să schimbe finalul comediei romantice, astfel încât personajele interpretate de Billy Crystal şi Meg Ryan să rămână împreună.

Rob Reiner este cunoscut pentru filmele „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally” şi „A Few Good Men”, acesta din urmă fiind nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. De asemenea, a jucat în producţii precum „Sleepless in Seattle” şi „The Wolf of Wall Street”.

Regizorul este căsătorit cu Michele Singer Reiner şi are trei copii. El a adoptat, de asemenea, un copil din prima căsătorie cu actriţa şi regizoarea Penny Marshall.

În cursul acestui an, Reiner a apărut în mai multe episoade ale serialului TV Hulu „The Bear” şi în filmul „Spinal Tap II: The End Continues”, pe care l-a şi regizat.

