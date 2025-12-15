Regizorul Rob Reiner și soția sa ar fi fost uciși de propriul fiu. Poliția nu furnizează, deocamdată, informații

15-12-2025 | 12:02
Rob și Nick Reiner
Regizorul american Rob Reiner și soția sa, fotografa și producătoarea Michele Reiner, ar fi fost uciși de fiul lor, Nick Reiner, potrivit revistei People.

Alte publicații americane confirmă doar că un membru apropiat al familiei este interogat de poliție, în timp ce ancheta privind presupusa dublă crimă este în desfășurare, transmite Agerpres.

Regizorul american Rob Reiner și soția sa, Michele Reiner, ar fi fost uciși de fiul lor, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, potrivit unor surse. Informația nu a fost confirmată oficial de autorități, iar alte media locale se limitează să relateze că poliția interoghează un membru apropiat al familiei în cadrul anchetei privind cele două decese, transmite agenția EFE.

Ziarul Los Angeles Times a scris că un membru al familiei este anchetat în legătură cu ambele decese și a precizat că în locuința cuplului din cartierul Brentwood nu existau semne de intrare prin efracție.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a primit un apel pentru o urgență medicală duminică, la ora locală 15:30 (23:30 GMT). La sosirea echipajelor, polițiștii au descoperit două persoane decedate: Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, în vârstă de 68 de ani. Potrivit primelor informații apărute în media americane, cei doi ar fi fost înjunghiați.

Poliția din Los Angeles a anunțat ulterior, într-o conferință de presă, că două persoane au fost găsite moarte în casa regizorului filmului „When Harry Met Sally…”, fără a confirma public identitatea victimelor. Autoritățile au precizat că decesele sunt investigate ca omucideri.

Fiul regizorului, Nick Reiner, a colaborat la scrierea scenariului filmului „Being Charlie”, lansat în 2015, o producție inspirată din propriile sale probleme cu dependența de droguri. Filmul spune povestea unui tânăr de 18 ani dependent, care evadează dintr-un centru de reabilitare și se întoarce acasă.

Reacții la moartea lui Rob Reiner

Vestea morții lui Rob Reiner a provocat reacții puternice în rândul politicienilor și personalităților din lumea filmului. Fostul președinte american Barack Obama a scris pe rețeaua X că el și soția sa sunt „îndurerați de trecerea în neființă a lui Rob Reiner și a iubitei sale soții, Michele”, subliniind că realizările acestuia „ne-au oferit unele dintre cele mai prețuite povești de pe ecran”.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a afirmat că opera lui Reiner „a avut un impact asupra unor generații de americani”, iar guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că vestea i-a „frânt inima”, descriindu-l pe Reiner drept „geniul cu inimă mare din spatele atâtor povești clasice”.

Actorul și producătorul Elijah Wood a spus că este „îngrozit” de moartea regizorului și a soției sale, iar actrița Roseanne Barr a scris că este „absolut șocată și îngrozită”, exprimându-și speranța că dreptatea va fi făcută rapid. Actorul James Woods a deplâns moartea „bunului” său prieten, subliniind că diferențele politice nu le-au afectat niciodată relația.

Ancheta autorităților din Los Angeles este în curs, iar poliția nu a făcut publice, până în prezent, informații oficiale privind autorul sau circumstanțele exacte ale deceselor.

