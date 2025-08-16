Trump confirmă că va discuta cu Zelenski luni. ''Dacă totul decurge bine, vom programa o întâlnire cu preşedintele Putin''

Preşedintele american Donald Trump a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval, informează Reuters.

''Dacă totul decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu preşedintele Putin'', a afirmat Donald Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social.

''Cea mai bună cale de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia şi Ucraina este de a merge direct către un acord de pace, care ar încheia războiul, şi nu doar către un acord de încetare a focului'', a explicat el.

Volodimir Zelenski anunţase sâmbătă dimineaţă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina.

''Luni, mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington pentru a discuta despre ansamblul detaliilor pentru a se pune capăt crimelor şi războiului'', a indicat şeful statului ucrainean.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Trump şi Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de aderare la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

