Liderii UE spun că sunt gata să faciliteze un summit Trump–Zelenski–Putin. Întâlnirea ar avea sprijin european

Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiţi să faciliteze un summit între Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus cu privire la conflictul din Ucraina.

„Astăzi dimineaţă devreme, preşedintele Trump ne-a informat pe noi şi pe preşedintele Zelenski despre întâlnirea sa cu preşedintele rus, în Alaska pe 15 august 2025. Liderii au salutat eforturile preşedintelui Trump de a opri pierderile de vieţi din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei şi de a realiza o pace justă şi de durată. Aşa cum a spus preşedintele Trump, ‘nu există un acord până când se ajunge la un acord'. (...) Suntem gata să lucrăm cu preşedintele Trump şi preşedintele Zelenski în vederea unui summit trilateral cu sprijin european. Declarăm clar că Ucraina trebuie să aibă garanţii de securitate blindate pentru a-şi apăra eficient suveranitatea şi integritatea sa teritorială'', arată un comunicat postat pe website-ul consilium.europa.eu.

Documentul adaugă că un rol activ este gata să îl joace Coaliţia voluntarilor şi că nu ar trebui să existe limitări în ceea ce priveşte forţele armate ucrainene şi cooperarea Ucrainei cu ţările terţe.

„Rusia nu poate avea un veto împotriva drumului Ucrainei către Uniunea Europeană şi NATO'', subliniază semnatarii.

„Va depinde de Ucraina să ia decizii privind teritoriul său. Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem decişi să facem mai mult pentru a menţine Ucraina puternică în vederea ajungerii la încheierea luptelor şi la o pace justă şi durabilă. Atât timp cât pierderile de vieţi continuă în Ucraina, suntem pregătiţi să menţinem presiunea asupra Rusiei'', accentuează liderii europeni.

Declaraţia este semnată de preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European Antonio Costa, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk şi preşedintele finlandez Alexander Stubb.

