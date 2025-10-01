Donald Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard. „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari”

Preşedintele american Donald Trump anunță că administrația sa este aproape de un acord cu Universitatea Harvard, vizată de critici, prin care instituția va plăti 500 de milioane de dolari, potrivit AFP.

”Suntem pe cale să ne apropiem” de un acord, a anunţat marţi, la Casa Albă, preşedintele american.

”Ei vor plăti aproximativ 500 de milioane de dolari”, a anunţat el.

Donald Trump a adăugat că detaliile acordului urmează să fie finalizate, însă că prevede ca Universitatea Harvard să conducă instituţii de învăţământ profesional.

”Ştiţi, este o investiţie mare în formatrea profesională, realizată de oameni foarte inteligenţi, Iar apoi păcatele le vor fi iertate”, a declarat el.

Întrebată despre aceste declaraţii, cea mai veche dintre universităţile americane nu a răspuns imediat.

Acuzaţii de antisemitism

Donald Trump acuză Universitatea Harvard, de când a revenit la Casa Albă, de faptul că serveşte drept pepinieră a ideologiei ”woke”, un termen deturnat de către conservatori pentru a eticheta peiorativ idei progresiste în favoarea femeilor şi minorităţilor.

Preşedintele, un mare susţinător al Israelului, acuză presigioasa instituţie de faptul că nu i-a protejat în mod suficient pe studenţii evrei sau israelieni în timpul unor manifestaţii în campus în favoarea unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza.

Ca represalii, Guvernul a retras Universităţii Harvard subvenţii în valoare de peste 2,8 miliarde de dolari.

La începutul lui septembrie, o judecătoare din Boston, sesizată de către universitate, a dispus anularea blocîării finaţărilor, stabilind că este vorba despre o ”ncălcare a Primului Amendament al Constituţiei” americane, care apără libertatea de exprimare.

Ea nota că este ”clar, potrivit mărturiei Universităţii Harvard însăşi, că Universitatea a fost cangrenată de antisemitism în ultimii ani şi ar fi putut să trateze mai bine problenma”, există însă ”puţine legături” între această problemă şi domeniile de cercetare afectate de blocare.

Acest lucru nu a împiedicat însă Guvernul american să anunţe în urmă cu câteva zile că a impus restricţii suplimentare Universităţii Harvard la accesarea anumitor fonduri federale.

În iulie, altă universitate americană prestigioasă - Columbia - a încheiat un acord cu administraţia Trump, acceptând să plătească 221 de milioane de dolari pentru a pune capăt unor anchete lansate împotriva sa.

Alte instituţii au făcut, la rândul lor, concesii, ca de exemplu Universitatea Pennsylvania, care a anunţat că le-ainterzis femeilor transsexuale să participe la competiţii sportive feminine.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













