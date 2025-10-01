Christine Lagarde (BCE): Economia zonei euro a rezistat mai bine decât se estima în fața taxelor vamale impuse de Trump

Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunţate de preşedintele Donald Trump, în parte pentru că UE nu a răspuns impunând măsuri de retorsiune, a afirmat preşedintele BCE, Christine Lagarde.

Impactul războiului comercial declanşat de Trump asupra creşterii economice şi inflaţiei în cele 20 de ţări din zona euro a fost de asemenea atenuat de aprecierea monedei unice şi de finalizarea unui acord comercial cu Trump, a declarat şeful BCE. Acordul a plafonat taxele vamale la 15% şi a îndepărtat incertitudinile care ameninţau să amâne sau să perturbe investiţiile companiilor.

"În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un şoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate", a afirmat Lagarde la o conferinţă în Helsinki, Finlanda.

Oficialul a explicat că a existat un impact redus asupra inflaţiei, iar efectele asupra creşterii economice "au fost relativ moderate", datorită măsurilor de stimulare a creşterii adoptate de guvernele europene. Ca rezultat, politica monetară a BCE a fost adecvată şi, prin urmare, instituţia nu îşi poate lua angajamentul referitor la deciziile viitoare privind dobânda", a declarat şeful BCE.

Banca Centrală Europeană a menţinut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna trecută, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.

Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană "este decis să se asigure că inflaţia se va stabiliza la ţinta sa de 2% pe termen mediu" şi "a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%", se arată în comunicatul BCE.

Următoarea reuniune de politică monetară este programată în 30 octombrie, iar analiştii se aşteaptă la menţinerea dobânzilor.

Politicile comerciale ale preşedintelui Trump au fost însoţite de o depreciere a dolarului şi o apreciere a euro, ceea ce face importurile Europei mai ieftine şi ajută BCE în eforturile de a ţine sub control rata anuală a inflaţiei, care s-a situat la 2% în august.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













