Donald Trump a instituit blocada petrolieră. „Venezuela este înconjurată complet de cea mai mare armată constituită vreodată”

Președintele Donald Trump a anunțat marți că a ordonat o „blocadă totală și completă” împotriva petrolierelor sancționate care vin sau pleacă din Venezuela.

Este o măsură ce marchează o nouă escaladare a presiunii exercitate de Statele Unite asupra regimului de la Caracas, condus de Nicolas Maduro.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a evidențiat prin majuscule expresia „blocadă totală și completă”, sugerând că Statele Unite au deja desfășurată în regiune o forță militară masivă și că aceasta ar putea fi suplimentată. Mesajul său a vizat direct regimul Maduro și a lăsat să se înțeleagă că miza operațiunii nu este exclusiv combaterea traficului de droguri, ci și una economică, legată de resursele Venezuelei relatează CNN, preluat de news.ro.

„Venezuela este înconjurată complet de cea mai mare armată constituită vreodată în Istoria Americii de Sud. Ea doar va crește și șocul lor nu va semăna cu ceva ce au văzut până acum – Până atunci când vor reda Statelor Unite ale Americii tot Petrolul, Terenul și alte Bunuri pe care le-au furat anterior de la noi”, a scris Trump, marți noapte.

Pe lângă amenințarea implicită cu posibile operațiuni terestre pe teritoriul venezuelean, anunțul urmărește să lovească direct în principalul pilon economic al regimului de la Caracas: exporturile de petrol. Acestea sunt deja sub presiune după noile sancțiuni impuse sectorului energetic venezuelean în acest an și după confiscarea, săptămâna trecută, a unui petrolier încărcat cu țiței din Venezuela.

Reacția autorităților de la Caracas nu a întârziat. Guvernul venezuelean a condamnat dur decizia, calificând-o drept „o amenințare nechibzuită și gravă”. Într-un comunicat oficial, executivul a acuzat Washingtonul că urmărește „să impună, într-o manieră absolut irațională, o așa-zisă blocadă militară navală împotriva Venezuelei cu scopul de a fura bogățiile care aparțin patriei noastre”.

Declarațiile lui Trump scot din nou în evidență interesul său constant pentru petrolul venezuelean. El a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite ar trebui să aibă acces la aceste resurse în eventualitatea înlăturării lui Maduro. Industria petrolieră din Venezuela este controlată de compania de stat Petróleos de Venezuela (PDVSA). În prezent, Chevron, cu sediul la Houston, este singura companie americană care mai forează în Venezuela, plătind un procent din producție către PDVSA.

China e principalul cumpărător

Până la naționalizarea sectorului petrolier, în anii ’70, companiile americane aveau o prezență mult mai amplă pe câmpurile petroliere venezuelene. Trump nu a ascuns niciodată dorința ca SUA să revină în forță în această industrie. Deși Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, exploatarea lor este mult sub potențial, în principal din cauza sancțiunilor internaționale. O mare parte din petrolul venezuelean ajunge în prezent în China.

Statele Unite au impus sancțiuni Venezuelei încă din 2005, iar prima administrație Trump a blocat efectiv, în 2019, toate exporturile de țiței către SUA. În 2022, administrația Joe Biden a acordat Chevron o licență specială pentru a opera în Venezuela, în încercarea de a tempera prețurile la benzină. Trump a revocat această licență în martie, apoi a reemis-o, cu condiția ca profiturile să nu ajungă la guvernul Maduro.

În postarea sa, Trump a acuzat „regimul ilegitim Maduro” că folosește petrol „furat” pentru a „se finanța pe sine, terorismul cu droguri, traficul de persoane, crimele și răpirile”. Administrația sa a intensificat în ultimele luni atacurile asupra unor nave suspectate că transportă droguri în Caraibe, iar președintele a afirmat în mod repetat că ar putea urma și operațiuni terestre.

Oficialii americani au prezentat aceste acțiuni ca fiind menite să combată traficul de narcotice, însă marți revista Vanity Fair a publicat interviuri în care șefa de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, a indicat că eforturile fac parte, de fapt, dintr-o strategie mai amplă de a-l forța pe Maduro să părăsească puterea.

Blocada, „un act de război”

CNN a solicitat puncte de vedere oficiale de la Casa Albă și de la Comandamentul de Sud al SUA, responsabil de operațiunile militare din America Latină și Caraibe, pentru clarificări suplimentare privind blocada anunțată.

Din punct de vedere juridic, blocadele sunt considerate, potrivit dreptului internațional, acte de război. Un document al Departamentului de Justiție al SUA din 1961, redactat în contextul tensiunilor cu Cuba, menționa că „o blocadă este un act beligerent care, ca și chestiune de drept internațional, este justificat în mod obișnuit doar dacă există o stare de război, legală sau de facto”.

Anterior anunțului lui Trump, Nicolas Maduro declarase la televiziunea de stat că Venezuela „s-a dovedit a fi o țară puternică” în fața presiunilor americane. „Venezuela a denunțat, confruntat și înfrânt, timp de 25 de săptămâni, o campanie de agresiune multidimensională, de la terorism psihologic la pirateria corsarilor care au atacat petrolierul”, a spus Maduro, adăugând: „Am jurat să apărăm patria și că pe acest pământ pacea și fericirea împărtășită vor triumfa”.

