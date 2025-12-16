“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Thierry Wolton: Voi fi puțin vulgar, dar lui Trump i se rupe de Europa. (original: Donald Trump s’en fout de l’Europe). Nu e problema lui. Problemele lui sunt Rusia și China, cele două imperii - pentru chestiuni legate de afaceri, și chiar de amenințări. Vorbesc de China, pentru că Rusia n-are mijloace pe măsura ambițiilor sale. Dar China, da. (…)

Trump vrea să facă afaceri, dar pentru el Europa nu reprezintă nimic. Singurul lucru care îi poate servi lui Trump în Europa este comerțul, pentru că avem țări bogate, cu producție. Dar la scară politică, chiar și dacă Europa ar dispărea, Trump n-ar putea decât să fie mulțumit. Poate că veți spune că sunt nebun, dar eu cred că asta îl interesează. Dacă există afaceri bune și se poate lucra cu Europa, e mulțumit.”

“Dacă Americii nu îi mai pasă de Europa, vom deveni o pradă ușoară pentru Rusia”

Pe de altă parte, spune Wolton, este îngrijorător faptul că Donald Trump servește obiectivului lui Putin de a „finlandiza”Europa.

Pentru ca Rusia să domine politic și economic continentul, trebuie ca Europa să-și piardă protecția americană, a explicat Wolton. Iar Trump pare că îi face jocul.

Thierry Wolton: “Obiectivul lui Putin, care din păcate este slujit astăzi de Donald Trump, este un vechi obiectiv al soveticilor: să obțină decuplarea dintre Europa și Statele Unite. Dacă reușește să facă această decuplare, dacă Statelor Unite nu le mai pasă de Europa și n-o mai protejează, Europa devine o pradă ușoară” (…)

“Putin este cel mai feroce adversar al Europei, de la Hitler încoace”

Istoricul francez – cunoscut mai ales pentru lucrările sale despre comunism, URSS și Războiul Rece – e de părere că, până la Putin, Europa nu s-a mai confruntat cu un lider atât de periculos “de la Hitler încoace”.

“Cred că Putin este cel mai rău adversar al Europei, de la Hitler încoace. Cred că Europa nu a avut un adversar mai rău, mai feroce de la Hitler, până la apariția lui Putin”, a spus el.

Pe de altă parte, există și „motive de speranță”:

“Trump nu va rămâne la putere 50 de ani. Are un mandat de patru ani. Știu că i-ar plăcea să-l depășească, dar nu cred că constituția americană îi va permite, și nu cred că se va întâmpla. Asta în primul rând. În al doilea rând, mai sperăm că nici Putin nu va fi etern. Are 72 de ani astăzi”, a spus Wolton.

“Am gânduri pesimiste față de NATO”

Pe de altă parte, istoricul francez s-a arătat foarte neîncrezător în viitorul Alianței Nord-Atlantice, în epoca Trump.

Thierry Wolton: Am gânduri pesimiste față de NATO. E foarte complicat, pentru că, desigur, există și Trump, și JD Vance, care cred că este chiar mai periculos. Americanii nu sunt singuri, chiar dacă Trump are o putere considerabilă. Există și Senatul, și Camera Reprezentanților, și Curtea Constituțională, și Curtea Supremă.

Există niște frâne care, din păcate, fac obiectul capacității formidabile a lui Trump- care nu e un prost - de a le depăși. Există și opinia publică. Printre senatori americani, există fără îndoială o mare majoritate anti-rusă, anti-Putin, pe care nu o putem neglija.

Cine îl poate împiedica pe Trump să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Cheia eforturilor de a-l împiedica pe Trump să distrugă complet ordinea geopolitică stă chiar în mâinile alegătorilor americani, a arătat Wolton.

“Anul viitor vor avea loc alegerile mid term (n.r. la jumătatea mandatului), în noiembrie. Sunt niște alegeri capitale pentru viitorul nostru. Trebuie să sperăm că Trump pierde majoritatea în Senat și în Camera Reprezentanților. Dacă o pierde, pentru că acum are doar o majoritate mică, bazată pe două-trei voturi, atunci viitorul e deschis, pentru că pot apărea piedici în calea ambițiilor sale”, a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













