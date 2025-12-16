“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Interviurile Stirileprotv.ro
16-12-2025 | 17:42
×
Codul embed a fost copiat

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

autor
Stirileprotv

Thierry Wolton: Voi fi puțin vulgar, dar lui Trump i se rupe de Europa. (original: Donald Trump s’en fout de l’Europe). Nu e problema lui. Problemele lui sunt Rusia și China, cele două imperii - pentru chestiuni legate de afaceri, și chiar de amenințări. Vorbesc de China, pentru că Rusia n-are mijloace pe măsura ambițiilor sale. Dar China, da. (…)

Trump vrea să facă afaceri, dar pentru el Europa nu reprezintă nimic. Singurul lucru care îi poate servi lui Trump în Europa este comerțul, pentru că avem țări bogate, cu producție. Dar la scară politică, chiar și dacă Europa ar dispărea, Trump n-ar putea decât să fie mulțumit. Poate că veți spune că sunt nebun, dar eu cred că asta îl interesează. Dacă există afaceri bune și se poate lucra cu Europa, e mulțumit.”

“Dacă Americii nu îi mai pasă de Europa, vom deveni o pradă ușoară pentru Rusia”

Pe de altă parte, spune Wolton, este îngrijorător faptul că Donald Trump servește obiectivului lui Putin de a „finlandiza”Europa.

Pentru ca Rusia să domine politic și economic continentul, trebuie ca Europa să-și piardă protecția americană, a explicat Wolton. Iar Trump pare că îi face jocul.

Citește și
putin trump zelenski
Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin

Thierry Wolton: “Obiectivul lui Putin, care din păcate este slujit astăzi de Donald Trump, este un vechi obiectiv al soveticilor: să obțină decuplarea dintre Europa și Statele Unite. Dacă reușește să facă această decuplare, dacă Statelor Unite nu le mai pasă de Europa și n-o mai protejează, Europa devine o pradă ușoară” (…)

“Putin este cel mai feroce adversar al Europei, de la Hitler încoace”

Istoricul francez – cunoscut mai ales pentru lucrările sale despre comunism, URSS și Războiul Rece – e de părere că, până la Putin, Europa nu s-a mai confruntat cu un lider atât de periculos “de la Hitler încoace”.

“Cred că Putin este cel mai rău adversar al Europei, de la Hitler încoace. Cred că Europa nu a avut un adversar mai rău, mai feroce de la Hitler, până la apariția lui Putin”, a spus el.

Pe de altă parte, există și „motive de speranță”:

“Trump nu va rămâne la putere 50 de ani. Are un mandat de patru ani. Știu că i-ar plăcea să-l depășească, dar nu cred că constituția americană îi va permite, și nu cred că se va întâmpla. Asta în primul rând. În al doilea rând, mai sperăm că nici Putin nu va fi etern. Are 72 de ani astăzi”, a spus Wolton.

“Am gânduri pesimiste față de NATO”

Pe de altă parte, istoricul francez s-a arătat foarte neîncrezător în viitorul Alianței Nord-Atlantice, în epoca Trump.

Thierry Wolton: Am gânduri pesimiste față de NATO. E foarte complicat, pentru că, desigur, există și Trump, și JD Vance, care cred că este chiar mai periculos. Americanii nu sunt singuri, chiar dacă Trump are o putere considerabilă. Există și Senatul, și Camera Reprezentanților, și Curtea Constituțională, și Curtea Supremă.

Există niște frâne care, din păcate, fac obiectul capacității formidabile a lui Trump- care nu e un prost - de a le depăși. Există și opinia publică. Printre senatori americani, există fără îndoială o mare majoritate anti-rusă, anti-Putin, pe care nu o putem neglija.

Cine îl poate împiedica pe Trump să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Cheia eforturilor de a-l împiedica pe Trump să distrugă complet ordinea geopolitică stă chiar în mâinile alegătorilor americani, a arătat Wolton.

“Anul viitor vor avea loc alegerile mid term (n.r. la jumătatea mandatului), în noiembrie. Sunt niște alegeri capitale pentru viitorul nostru. Trebuie să sperăm că Trump pierde majoritatea în Senat și în Camera Reprezentanților. Dacă o pierde, pentru că acum are doar o majoritate mică, bazată pe două-trei voturi, atunci viitorul e deschis, pentru că pot apărea piedici în calea ambițiilor sale”, a spus el.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Sursa: StirilePROTV

Etichete: NATO, uniunea europeana, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 16-12-2025 17:42

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Pentagonul pregătește o reorganizare majoră a armatei SUA. Administrația Trump vrea mai puțini generali și amirali
Stiri externe
Pentagonul pregătește o reorganizare majoră a armatei SUA. Administrația Trump vrea mai puțini generali și amirali

Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de generalilor cu patru stele şi importanţa comandamentelor din Europa şi Africa.

Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin
Stiri externe
Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin

Statele Unite afirmă că au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", comparabile cu protecţia oferită de NATO, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia.

Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia
Stiri externe
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape, după o convorbire lungă cu Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri occidentali, potrivit AFP şi Reuters.

 

Recomandări
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”

Rusia lui Vladimir Putin nu vrea să cucerească Europa cu armata, ci să o „finlandizeze”, adică să o transforme forțat într-o regiune neutră din punct de vedere militar, care să nu îi conteste autoritatea pe continent.

Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Stiri externe
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Aproape 80 de țări au înființat o comisie internațională menită să asigure Ucrainei despăgubiri de război pentru daunele de sute de miliarde de dolari provocate de Rusia. În paralel, Kremlinul cere despăgubiri Europei pentru că-i blochează activele.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28