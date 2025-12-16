Donald Trump se va adresa națiunii. Ar urma să promită de Crăciun că le va da câte 2.000 de dolari americanilor săraci

Donald Trump a anunțat că se va adresa națiunii miercuri seara, într-un discurs televizat de la Casa Albă. Președintele american nu a precizat subiectul intervenției sale, dar Fox News amintește că Trump a promis că le oferi bani americanilor săraci.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că se va adresa naţiunii miercuri seară într-un discurs televizat, adăugând într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social că anul care a trecut de la revenirea sa la putere în ianuarie a fost unul "excelent", relatează AFP şi Reuters.

"Dragii mei concetăţeni americani: mă voi adresa naţiunii mâine seară, în direct de la Casa Albă, la ora 21:00" locală (02:00 GMT joi)”, a scris Trump.

"A fost un an excelent pentru ţara noastră, iar ce este mai bun abia urmează!", a mai spus preşedintele SUA.

Trump s-a adresat oficial națiunii ultima dată în noiembrie, după ce doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest au fost împușcați în capitala țării, scrie Fox News, televiziunea favorită a președintelui american.

Administrația Trump și-a promovat agenda economică pe parcursul ultimelor luni ale anului. Trump însuși și-a evidențiat agenda tarifară și a insistat luna trecută ca americanii să primească cecuri de plată finanțate din veniturile din taxe vamale. El a promis că „sute de milioane de dolari din taxe vamale” vor fi distribuite sub formă de dividende până la mijlocul anului 2026.

„Am încasat sute de milioane de dolari din taxe vamale. Vom emite dividende probabil până la mijlocul anului viitor, poate puțin mai târziu”, a declarat Donald Trump reporterilor din Biroul Oval.

Trump a promis câte 2.000 de dolari americanilor săraci

Președintele a lansat pentru prima dată ideea la începutul lunii noiembrie, spunând că va folosi veniturile din taxe vamale pentru a trimite cecuri de 2.000 de dolari americanilor cu venituri mici și medii, fondurile rămase fiind direcționate către plata datoriei naționale în creștere.

Având în vedere că datoria națională se situează puțin peste 38 de trilioane de dolari, veniturile din tarife se ridică la puțin peste o eroare de rotunjire: miliarde colectate pentru trilioane datorate. Propunerea vine într-un moment crucial, în condițiile în care încasările din tarife sunt în creștere, iar Curtea Supremă revizuiește legalitatea măsurilor comerciale ale lui Trump De când Trump și-a anunțat tarifele de „Ziua Eliberării” în aprilie, veniturile din tarife au crescut brusc de la 23,9 miliarde de dolari în mai la 28 de miliarde de dolari în iunie și 29 de miliarde de dolari în iulie. Veniturile totale din taxe au ajuns la 215,2 miliarde de dolari în anul fiscal 2025, care s-a încheiat la 30 septembrie, potrivit raportului Departamentului Trezoreriei privind taxele vamale și anumite accize.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













