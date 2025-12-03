În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela

Președintele american Donald Trump, care încă tânjește după Premiul Nobel pentru Pace, a amenințat din nou că va bombarda Venezuela. „În curând vom începe”, a transmis liderul american.

Președintele Donald Trump a declarat marți că va începe în curând să bombardeze ținte din Venezuela, o escaladare a ofensivei administrației sale împotriva presupușilor traficanți de droguri.

„Vom începe să efectuăm aceste atacuri și pe uscat”, a declarat el în cadrul unei ședințe a Cabinetului. „Știm unde locuiesc. Știm unde locuiesc cei răi și vom începe foarte curând.”

Trump a luat în considerare timp de săptămâni întregi posibilitatea de a viza persoane din Venezuela, ceea ce ar marca o escaladare majoră a unei campanii care s-a concentrat exclusiv pe atacarea ambarcațiunilor despre care oficialii susțin că transportă droguri către SUA, potrivit CNN.

Comentariile sale de astăzi fac ecou celor făcute joi, când le-a spus membrilor serviciului militar, în timpul unei convorbiri telefonice de Ziua Recunoștinței, că eforturile pentru atacuri terestre vor începe „foarte curând”.

Administrația a fost supusă unei intense scrutări în ultimele zile cu privire la conduita sa în acea ofensivă, inclusiv dezvăluiri că a efectuat un al doilea atac asupra unei nave după ce un atac inițial nu a ucis pe toți cei aflați la bord.

Dar Trump a apărat marți aceste acțiuni și a susținut că campania era necesară pentru a ține drogurile departe de SUA, adăugând că va fi „mult mai ușor” să lovească ținte pe uscat. El a refuzat, de asemenea, să excludă posibilitatea de a viza persoane din alte țări în afară de Venezuela, dacă administrația stabilește că acestea trafichează droguri în SUA.

„Oricine face asta și vinde droguri în țara noastră este pasibil de atac”, a spus Trump.

Trump, avertizat de președintele Columbiei

În schimb, președintele Columbiei, Gustavo Petro, l-a avertizat pe liderul SUA să nu atace suveranitatea Columbiei, după ce Donald Trump a declarat că orice țară care trafichează droguri în Statele Unite este „pasibilă de atac”.

„Nu amenințați suveranitatea noastră, pentru că veți trezi Jaguarul. Atacarea suveranității noastre înseamnă declararea războiului”, a declarat Petro pe X, răspunzând la comentariile făcute marți de Trump, care se refereau la Columbia.

Trump nu s-a referit în mod explicit la Columbia, dar a menționat numele acestei țări când a fost rugat să dea detalii despre potențialele atacuri terestre împotriva traficanților de droguri.

„Dacă intră printr-o anumită țară, sau orice țară, sau dacă credem că construiesc fabrici pentru – fie că este vorba de fentanil sau cocaină. Am auzit că Columbia, țara Columbia, produce cocaină. Au fabrici de producție de cocaină... oricine face asta și o vinde în țara noastră este supus unui atac”, a declarat Trump marți.

În răspunsul său, Petro l-a invitat pe Trump în Columbia, pentru a putea vedea cu ochii lui eforturile țării de a combate traficul de droguri. „Dacă există o țară care a contribuit la oprirea traficului a mii de tone de cocaină, astfel încât să nord-americanii să nu o consume, aceea este Columbia”, a spus Petro.

Începând din 2 septembrie, armata americană a atacat cel puțin 22 de nave suspectate că transportau droguri în apele internaționale din largul coastelor Venezuelei și Columbiei, ucigând cel puțin 83 de persoane.

Altfel, Trump a lăudat scăderea numărului de treceri ale frontierei, negocierile privind prețul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, legislația sa politică semnificativă și redenumirea „Departamentului de Război”, reînnoind în același timp apelurile pentru câștigarea Premiului Nobel pentru Pace.

„Mă gândesc la toate războaiele pe care le-am încheiat. Ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru fiecare război, dar nu vreau să fiu lacom”, a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













