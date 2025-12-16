Ginerele lui Trump, Jared Kushner, renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad. Care este motivul

Stiri externe
16-12-2025 | 21:56
Ginerele lui Trump, Jared Kushner, renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad
Getty

Ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a renunțat la proiectul controversat de construire a unui hotel de lux la Belgrad, în urma unor suspiciuni de corupție, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a renunţat – în urma unor suspiciuni de corupţie – la un proiect controversat de construire a unui hotel pe ruinele fostului cartier general al armatei iugoslave, bombardat de NATO la Belgrad în 1999, relatează AFP.

Preşedintele sârb Aleksandar Vučić a confirmat marţi abandonarea acestui proiect, după retragerea societăţii de investiţii cu legături cu ginerele lui Donald Trump, şi a denunţat o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva investitorului şi a oricărui fel de schimbare.

„Acum vom avea o clădire distrusă şi este doar o problemă de timp până când cărămizile şi alte părţi se vor sfărâma, pentru că nimeni nu se va mai atinge vreodată de ea”, a deplâns, în faţa presei, preşedintele sârb, care a susţinut mereu în mod public acest proiect.

Societatea lui Jared Kushner, Affinity Partners, a anunţat luni, în ziarul The Wall Street Journal, că se retrage din proiectul construirii unui hotel de lux, estimat la cel puţin 750 de milioane de euro (850 de milioane de dolari), potrivit lui Vučić.

Citește și
Protest, Belgrad
Protestatarii au ridicat baricade în cea de a doua seară de manifestații în Belgrad. Aleksandar Vucic refuză anticipatele

„Proiectele de anvergură trebuie să unească şi nu să divizeze, iar din respect faţă de poporul sârb şi oraşul Belgrad ne retragem candidatura şi ne retragem proiectul, pentru moment”, a declarat în WSJ un purtător de cuvânt al societăţii.

„Viziunea noastră era să oferim un design elegant, care să inspire şi să onoreze progresele Serbiei”, a mai transmis acesta, după ce imagini difuzate anterior pe reţelele sociale promiteau doi zgârie-nori luminoşi pe situl respectiv.

Patrimoniu cultural

Anunţul a venit după inculparea, luni, a ministrului sârb al Culturii, Nikola Selaković, şi a altor trei persoane, în legătură cu o presupusă ilegalitate în procesul de aprobare a proiectului hotelier cu legături cu Jared Kushner.

Parchetul pentru combaterea crimei organizate a anunţat că i-a pus sub acuzare pentru abuz de putere şi falsificarea unui document oficial care a permis anularea statutului de patrimoniu cultural al sitului.

Directorul interimar al Institutului pentru Protecţia Monumentelor Culturale, Goran Vasić, a recunoscut ulterior falsificarea documentului. El este unul dintre inculpaţi, alături de ministrul Selaković şi alţi doi oficiali. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă până la cinci ani de închisoare.

Proiectul fusese suspendat în luna mai, după ce au apărut acuzaţii potrivit cărora decizia de a revoca statutul de „clădire protejată” s-a bazat pe un document falsificat.

Subiectul este extrem de sensibil în Serbia, deoarece clădirile au fost bombardate în repetate rânduri în 1999, în timpul campaniei aeriene NATO conduse de Statele Unite, care a pus capăt războiului din Kosovo (1998–1999).

Complexul fostului cartier general al armatei iugoslave, realizat în stil brutalist, se află în centrul capitalei sârbe, în apropierea sediilor Guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe.

Bombardat, dar protejat

Construit în 1965, complexul a obţinut statutul de monument protejat în 2005. Este inspirat de canionul râului Sutjeska, locul unei bătălii decisive din 1943, în care partizanii comunişti ai lui Tito au învins forţele naziste germane.

În noiembrie au avut loc manifestaţii în zonă, protestatarii apărând valoarea simbolică a sitului ca memorial al bombardamentelor NATO din 1999.

În pofida anchetei în curs, parlamentarii sârbi au decis luna trecută să accelereze proiectul, susţinând că este urgent.

Affinity Partners a semnat în 2024 un contract de închiriere pe 99 de ani cu guvernul sârb pentru reamenajarea sitului. Preşedintele Vučić a susţinut constant acest „proiect extraordinar” şi a criticat ancheta.

„Eu sunt vinovat. Eu am fost cel care a vrut modernizarea Serbiei şi atragerea unui investitor major”, a declarat Vučić luni, în timpul unei vizite la Niš.

Celălalt partener al proiectului este dezvoltatorul imobiliar Eagle Hills din Emiratele Arabe Unite, implicat şi într-un amplu proiect de reamenajare a malurilor râului Sava.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, belgrad, hotel, ginere, construire,

Dată publicare: 16-12-2025 21:56

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Protestatarii au ridicat baricade în cea de a doua seară de manifestații în Belgrad. Aleksandar Vucic refuză anticipatele
Stiri externe
Protestatarii au ridicat baricade în cea de a doua seară de manifestații în Belgrad. Aleksandar Vucic refuză anticipatele

Mii de manifestanţi antiguvernamentali au blocat în noaptea de duminică spre luni mai multe bulevarde din Belgrad, la o zi după o manifestaţie gigantică pentru organizarea de alegeri anticipate, relatează AFP.

Liderul sârb Vucic, din nou contestat în stradă. Zeci de mii de oameni au protestat violent la Belgrad
Stiri externe
Liderul sârb Vucic, din nou contestat în stradă. Zeci de mii de oameni au protestat violent la Belgrad

Zeci de mii de studenţi şi protestatari anticorupţie s-au reunit sâmbătă la Belgrad, cerând alegeri anticipate şi sfârşitul celor 12 ani de guvernare a preşedintelui Aleksandar Vucic, relatează Reuters.

Recomandări
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
Interviurile Stirileprotv.ro
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști
Stiri externe
Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate. 

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Stiri Politice
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
MasterChef
FINALA

00:00

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28