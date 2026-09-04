„Am fost informaţi că o persoană tocmai a fost scoasă teafără şi nevătămată din tunelul Trishuli-3”, a declarat mai întâi ministrul energiei, Biraj Bhakta Shrestha, informează news.ro, care citează AFP.

„Tocmai am aflat că o a doua persoană a fost salvată”, a adăugat puţin mai târziu colegul său de la Interne, Sudan Gurung.

Salvatorii sapă de o săptămână în tunelurile inundate

Zeci de salvatori nepalezi, ajutaţi de experţi veniţi din India, China şi Coreea de Sud, sapă fără încetare de o săptămână în mai multe tuneluri îngropate de inundaţii, pe mai multe şantiere de centrale hidroelectrice sau baraje aflate în construcţie.

La scurt timp după dezastru, autorităţile nepaleze estimaseră că aproximativ o sută de muncitori ar putea fi prinşi în singurul tunel de la Trishuli-3. Până vineri, echipele lor găsiseră doar câteva cadavre în tunelurile pline de apă şi noroi din regiune, în care şi-au croit cu greu drum cu ajutorul explozivilor şi al excavatoarelor.

Valul de apă, gheaţă şi resturi care a distrus mai multe văi din regiune, la graniţa dintre Nepal şi China, a făcut cel puţin 1.280 de morţi şi peste 5.600 de dispăruţi, potrivit ultimelor bilanţuri oficiale.

Printre persoanele dispărute se numără peste 900 de angajaţi sau muncitori de la centralele hidroelectrice nepaleze.

Cine sunt cei doi muncitori salvați

Vineri dimineaţă, guvernul nepalez a publicat fotografii cu cei doi muncitori - identificaţi ca fiind Sanjay Shah şi Kabir Maharjan - evacuaţi la suprafaţă pe o targă de către salvatori echipaţi cu căşti de protecţie.

„Sunt atât de fericit, inima mea este acum mult mai uşoară”, a declarat pentru AFP fratele unuia dintre cei doi muncitori salvaţi, Amir Maharjan.

Cu puţin timp înainte de anunţul oficial al acestei salvări, un specialist în operaţiuni de salvare la adâncime implicat în operaţiuni, australianul Arnold Dix, a relatat că s-a stabilit pentru prima dată un contact cu supravieţuitorii.

„Ei cred că echipele de salvare au primit un răspuns slab din interiorul tunelului, care spunea «hunchha», adică «da» sau «OK»”, a declarat Dix pentru AFP.

Echipele de salvare au răspuns: „Nu vă faceţi griji, venim să vă salvăm”, a continuat el.

Cei doi supravieţuitori urmează să fie transportaţi în capitala Kathmandu, potrivit ministrului energiei.