Nepalul va trebui să reconstruiască aproximativ 20.000 de case în zonele devastate de inundaţii, în timp ce echipele de salvare continuă căutările pentru muncitorii blocaţi în tuneluri aferente unor proiecte hidroenergetice, iar mii de persoane rămân dispărute în urma dezastrului, scrie news.ro.

Costul estimat al măsurilor iniţiale de refacere pentru primele patru luni – inclusiv construirea de drumuri şi adăposturi temporare, precum şi asigurarea aprovizionării cu apă potabilă şi energie electrică – se ridică la aproximativ 52,6 milioane de dolari, a precizat Dharma Raj Upreti, şeful Autorităţii Naţionale pentru Reducerea Riscurilor şi Gestionarea Dezastrelor.

Pagube de miliarde de dolari după prăbuşirea gheţarului

Prăbuşirea unui gheţar, în 26 august, a declanşat o avalanşă de gheaţă, roci şi noroi care a măturat regiunea de frontieră a acestei ţări sărace cu China, distrugând aşezări şi sate şi lăsând în urmă foarte puţine case intacte.

„Estimările noastre preliminare indică faptul că 7.500 de case au fost complet distruse, fiind fie luate de ape, fie îngropate sub dărâmături şi noroi”, a declarat pentru Reuters Dharma Raj Upreti.

Chiar şi casele care au rămas în picioare sunt nelocuibile, a precizat Upreti, autorităţile estimând că aproximativ 20.000 de locuinţe vor trebui reconstruite în locaţii diferite, mai sigure.

„Anticipăm că resursele necesare pentru reconstrucţie vor fi considerabile”, a declarat ministrul de Externe, Shisir Khanal, în faţa ambasadorilor străini prezenţi la Kathmandu.

Cel puţin 1.252 de persoane şi-au pierdut viaţa în Nepal, după ce case, străzi şi şcoli din oraşele şi satele situate în apropierea graniţei cu regiunea chineză Tibet au fost distruse de forţa apelor. Peste 4.200 de persoane sunt în continuare date dispărute, iar alte mii au fost strămutate.

China a raportat un bilanţ de 21 de morţi în Tibet, alte 541 de persoane fiind declarate dispărute.

Cabinetul premierului Balendra Shah a stabilit ziua de 7 septembrie – a treisprezecea zi de la dezastru – drept zi de doliu naţional în Nepal, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului. În tradiţia hindusă, a treisprezecea zi marchează, în mod tradiţional, sfârşitul perioadei oficiale de doliu.

Căutările continuă pentru persoanele dispărute

Peste 9.300 de militari din armata nepaleză au fost mobilizaţi în zonele afectate – Timure (în districtul Rasuwa), Nuwakot, Dhading, Chitwan şi Nawalparasi de Est – pentru a coordona operaţiunile de căutare şi salvare a răniţilor, a gestiona recuperarea trupurilor neînsufleţite, a debloca drumurile şi a oferi asistenţă medicală de urgenţă, se precizează într-un comunicat al armatei.

O studentă la medicină din Australia, al cărei partener a dispărut în apropierea frontierei dintre Nepal şi China, a îndemnat companiile de tehnologie să se implice mai mult în găsirea acestuia şi a altor persoane surprinse de dezastru, prin furnizarea datelor de localizare care ar putea restrânge aria de căutare pentru echipele de salvare.

Autorităţile din Nepal au anunţat, joi, că cel puţin 583 de cetăţeni străini sunt daţi dispăruţi în urma inundaţiilor; mulţi dintre aceştia sunt pelerini şi turişti care practicau drumeţii montane.

Un ofiţer al armatei, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, nefiind autorizat să discute cu presa, a declarat că operaţiunile de căutare continuă – cu sprijinul unor experţi din India, Coreea de Sud şi China – pentru găsirea a cel puţin 900 de supravieţuitori despre care se crede că sunt blocaţi în tuneluri aferente unor proiecte hidroenergetice.

Purtătorul de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet, a anunţat că două trupuri neînsufleţite au fost recuperate din tunelul centralei hidroelectrice Langtang Khola.

Australia a promis sprijin suplimentar şi a anunţat că va pune la dispoziţia autorităţilor nepaleze date din domeniul telecomunicaţiilor.

China a trimis un al treilea lot de ajutoare în Nepal – incluzând corturi, pături, costume de protecţie medicală şi echipamente de comunicaţii prin satelit – a anunţat Ministerul de Externe, precizând totodată că serviciile meteorologice din cele două ţări menţin legătura între ele.

Informaţiile privind eforturile de salvare din Tibet – provenite în mare parte din presa de stat chineză, având în vedere restricţiile de acces pentru jurnaliştii străini în regiune – au devenit mai puţine la o zi după redeschiderea autostrăzii naţionale G216, care asigură accesul către zona afectată.

Atât China, cât şi Nepalul au atribuit inundaţiile schimbărilor climatice; ministrul de Externe, Khanal, le-a transmis ambasadorilor că dezastrul are o „semnificaţie profundă”, dincolo de situaţia de urgenţă imediată.

„Nepalul contribuie cu o pondere neglijabilă la emisiile globale, însă populaţia noastră suportă o povară disproporţionată a efectelor încălzirii regiunii himalayene”, a declarat acesta.

Şcolile se redeschid în spaţii improvizate

Autorităţile fac eforturi pentru a restabili pe cât posibil activităţile obişnuite, concentrându-se pe aducerea copiilor în şcoli improvizate.

La mai bine de o săptămână de la inundaţii, cel puţin 22.000 de copii au nevoie urgentă de apă potabilă sigură, precum şi de servicii de salubritate şi igienă, a anunţat UNICEF într-un comunicat.

„Prioritatea noastră este restabilirea vieţii normale. Analizăm posibilitatea ca elevii să urmeze cursurile în centrele de cazare temporară”, a declarat Phanindra Paudel, oficial în cadrul Centrului Naţional pentru Operaţiuni de Urgenţă din Nepal.

Găsirea unor clădiri sigure în care să se poată desfăşura cursurile a reprezentat o provocare, au precizat cadrele didactice.

„Căutăm clădiri sigure şi libere sau alte şcoli unde să putem relua cursurile. Clădirea şcolii a fost complet distrusă de ape, aşa că va trebui să construim una nouă într-o locaţie mai sigură”, a spus Rajendra Dawadi, directorul unei şcoli, care a contribuit la salvarea a aproximativ 900 de elevi prin evacuarea lor la timp.

Shanti Sunar, în vârstă de 45 de ani, a supravieţuit dezastrului împreună cu soţul ei, dar şi-a pierdut casa şi micul magazin pe care îl administra.

„Merg la locul respectiv aproape în fiecare zi. Pot recunoaşte locul unde se afla casa noastră, dar acum nu mai există nicio urmă a acesteia. Nu putem reconstrui în acelaşi loc, deoarece nu este sigur. Aştept ca guvernul să ne relocheze într-o zonă mai sigură”, a spus ea.