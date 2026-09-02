Un număr de 77 de cadavre au fost recuperate în ultimele ore, în cadrul operaţiunilor de căutare şi salvare, scrie Agerpres, care citează agenţiile de presă EFE şi DPA.

Bilanţul tragediei continuă să crească

Totodată, numărul persoanelor date dispărute a crescut cu aproape o mie comparativ cu ziua precedentă, după restabilirea comunicaţiilor în zonele afectate, ceea ce a permis obţinerea de informaţii suplimentare.

Printre decedaţi se numără cel puţin 77 de copii. De asemenea, au fost găsite peste 400 de fragmente de corp, potrivit raportului publicat cu date actualizate până la ora locală 08.00 (02:15 GMT).

Majoritatea rămăşiţelor umane recuperate nu au fost identificate, conform DPA. Identificarea ar putea fi realizată prin analize ADN, potrivit autorităţilor.

Cel puţin 583 de cetăţeni străini sunt în continuare daţi dispăruţi în urma tragediei, au confirmat marţi pentru EFE surse oficiale.

Autorităţile au salvat 6.541 de persoane, dintre care 580 de străini.

Dintre cadavrele recuperate până în prezent, doar 95 fuseseră predate familiilor îndoliate până miercuri dimineaţă, potrivit poliţiei nepaleze.

Bilanţul victimelor din China, în regiunea Tibet, s-a menţinut la 16.

Nepal cere ajutor financiar după dezastru

Guvernul Nepalului a trimis luni o solicitare urgentă consiliului de administraţie al Fondului de Răspuns la Pierderi şi Daune (FRLD), un mecanism global de finanţare climatică, prin care a cerut asistenţă financiară în urma dezastrului, notează EFE.

Viitura, descrisă de observatorii locali drept cea mai gravă din istoria recentă, a provocat, potrivit rapoartelor, o creştere cu 15-18 metri peste nivelul obişnuit al râului Trishuli, devastând aşezările aflate pe 72 de kilometri de-a lungul acestuia.

Totodată, viitura a distrus punctul de frontieră Rasuwagadhi-Kerung, situat la graniţa dintre Nepal şi China, o rută cheie pentru comerţul bilateral, şi a afectat zeci de aşezări.

Viitura catastrofală, care a antrenat apă, noroi, gheaţă şi resturi, a măturat totul în calea sa în regiunea de frontieră. Experţii consideră că o prăbuşire masivă a gheţarului de pe partea tibetană a declanşat acest dezastru.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat asupra riscului de izbucnire a unor epidemii în zonele afectate. Numărul mare al persoanelor strămutate, care trăiesc înghesuite, împreună cu inundaţiile şi apa stagnantă, au crescut riscul de răspândire a bolilor infecţioase, a indicat OMS.