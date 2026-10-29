Cei doi bărbați luptaseră în cadrul Regimentului 291 de Infanterie Motorizată al Rusiei, în regiunea Donețk, înainte de a-și abandona pozițiile și de a ajunge într-un sat din zona gri, în apropierea liniei frontului, relatează Kyiv Independent.

„Acolo, s-au schimbat în haine civile găsite într-o casă abandonată, și-au îngropat uniformele militare și armele din dotarea standard a armatei ruse pe proprietatea respectivă și au pornit pe jos spre centrul administrativ al districtului”, a transmis SBU într-un comunicat.

„Pe drum, au făcut semn unei mașini; șoferul a fost de acord să-i ducă până la Dnipro, de unde intenționau să-și continue călătoria spre Kiev.”

Ambii au fost reținuți în timp ce încercau să intre în regiunea Dnipropetrovsk, iar asupra unuia dintre ei „a fost găsită o plăcuță de identificare militară rusă pe care o purta la gât”.

„Potrivit informațiilor disponibile, rușii sperau să ajungă în capitală - unde unul dintre ei are rude - și să intre în clandestinitate”, a adăugat SBU.

Unul dintre dezertori are două condamnări pentru omor și riscă acuzații de înaltă trădare

Unul dintre bărbați este originar din orașul Dovjansk, ocupat de Rusia, din regiunea Luhansk. Acesta lupta de partea Moscovei din 2016 și are două condamnări anterioare pentru omor, potrivit anchetei SBU.

El riscă să fie acuzat în temeiul părților 1 și 2 ale articolului 111 din Codul penal al Ucrainei, care vizează înalta trădare comisă în timpul legii marțiale, precum și al părții 7 a articolului 111-1, referitoare la activitățile de colaborare cu forțele de ocupație.

Celălalt bărbat este cetățean rus și semnase un contract pentru a lupta de partea Rusiei în schimbul eliberării din închisoare, unde se afla în legătură cu o acuzație de omor. Acesta este deținut în prezent ca prizonier de război (POW).