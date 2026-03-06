Ingeniozitate bulgărească: Fracturi la copii tratate cu cutii de pizza

Război în Iran, ziua a șaptea. Israelul și Iranul anunță simultan intrarea într-o nouă etapă a conflictului armat
Un spital din Bulgaria s-a confruntat cu două cazuri bizare în decurs de doar câteva zile: membrele fracturate ale unor copii mici au fost imobilizate cu cutii de pizza, pentru că atelele normale erau prea mari.

În orașul bulgăresc Razlog, personalul medical s-a confruntat cu două cazuri neobișnuite în decurs de o singură săptămână, în care membrele rupte ale unor copii mici au fost imobilizate folosind cartonul unor cutii de pizza, în loc de atele adecvate, scrie Novinite într-o știre cu un titlu care începe chiar așa: ”Doar în Bulgaria”.

Primul incident a implicat o fetiță de 6 ani, rănită pe o pârtie de schi din Bansko, în timpul unei tabere pentru copii. În timp ce învăța să schieze sub supravegherea unui instructor profesionist, fetița a suferit o fractură la picior. Educatorii taberei au dus-o imediat la Unitatea de Primiri Urgențe din Razlog. În urma examinării, medicii au confirmat o fractură fără dislocare și le-au recomandat părinților să o transfere la Spitalul Pirogov din Sofia pentru tratament adecvat.

Pentru transport, în loc să se folosească o atelă medicală standard, piciorul copilului a fost stabilizat cu o cutie de pizza, vată și tifon.

Părinții copilului au refuzat ca medicii să meargă să cumpere o atelă specifică

Medicii spitalului au menționat că era disponibilă o atelă Kramer, dar au considerat-o prea mare și rigidă pentru membrul unui copil. Personalul s-a oferit să procure o atelă specifică pentru copii de la un magazin specializat, dar părinții au refuzat. La Spitalul Pirogov din Sofia, medicii i-au aplicat un gips, iar fetița se recuperează acum, deși piciorul ei va rămâne imobilizat timp de peste o lună.

Un al doilea caz similar a implicat un copil de 3 ani, căruia medicii de la Secție de Urgențe a spitalului din Razlog i-au montat, de asemenea, o atelă improvizată din cartonul unei cutii de pizza pentru un membru fracturat.

România, locul doi în Europa la numărul de comenzi de pizza. Recordul stabilit de un român din Cluj-Napoca

