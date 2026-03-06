Ingeniozitate bulgărească: Fracturi la copii tratate cu cutii de pizza

În orașul bulgăresc Razlog, personalul medical s-a confruntat cu două cazuri neobișnuite în decurs de o singură săptămână, în care membrele rupte ale unor copii mici au fost imobilizate folosind cartonul unor cutii de pizza, în loc de atele adecvate, scrie Novinite într-o știre cu un titlu care începe chiar așa: ”Doar în Bulgaria”.

Primul incident a implicat o fetiță de 6 ani, rănită pe o pârtie de schi din Bansko, în timpul unei tabere pentru copii. În timp ce învăța să schieze sub supravegherea unui instructor profesionist, fetița a suferit o fractură la picior. Educatorii taberei au dus-o imediat la Unitatea de Primiri Urgențe din Razlog. În urma examinării, medicii au confirmat o fractură fără dislocare și le-au recomandat părinților să o transfere la Spitalul Pirogov din Sofia pentru tratament adecvat.