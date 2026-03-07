Pedeapsa împotriva lui Asif Merchant va fi stabilită la o dată care urmează să fie stabilită. El riscă închisoarea pe viaţă, potrivit unui comunicat al Departamentului Justiţiei, citat de AFP.

Judecat pentru „terorism” şi „asainat la comandă” în faţa tribunalului federal din Brooklyn, Asif Merchant, care pledase nevinovat, a declarat că a fost obligat să participe pentru a-şi proteja familia din Teheran de Gardienii Revoluţiei, a relatat presa americană.

„Familia mea era ameninţată şi nu aveam de ales”, a declarat acuzatul prin intermediul unui interpret în limba urdu. „Nu eram pregătit să fac asta de bunăvoie”, a spus el, potrivit Washington Post.

Arestat în iulie 2024 de agenţi ai poliţiei federale (FBI) care s-au dat drept asasini plătiţi, el a afirmat că se aştepta să fie arestat înainte ca cineva să fie ucis şi că intenţiona să coopereze cu guvernul american.

Asif Merchant a declarat că i s-a dat misiunea de a găsi un criminal care să organizeze demonstraţii, să comită jafuri, să spele bani şi, eventual, să asasineze pe cineva. Potrivit lui, au fost menţionate trei nume: Donald Trump, Joe Biden şi Nikki Haley, fost guvernator al Carolinei de Sud şi candidat la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidenţiale din 2024.

Procesul s-a desfăşurat în contextul războiului împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie şi a dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. „Iranul a încercat să-l asasineze pe preşedintele Trump, iar preşedintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a comentat miercuri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Teheranul a respins sistematic acuzaţiile Statelor Unite privind planurile de asasinare a unor responsabili politici americani.

John Bolton, fostul consilier al lui Donald Trump pentru securitate naţională, ar fi fost ţinta unui astfel de atentat între 2021 şi 2022, pentru a răzbuna moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis în 2020 într-un atac ordonat de Donald Trump.