Înșelătoria cu „pizza arsă”. Clienții restaurantelor cer banii înapoi cu poze modificate cu IA

Platformele de livrare se confruntă, mai nou, cu înșelăciuni care folosesc imagini trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

De pildă, unii clienți care comandă mâncare susțin că ar fi primit comanda deteriorată, prezintă poze modificate, și cer banii înapoi.

Reprezentant firmă: „În 7 noiembrie am primit această poză cu pizza arsă. Am crezut că este o reclamație reală, i-am trimis banii înapoi, s-a rezolvat. Ieri, „bună seara a fost arsă pizza.” Exact aceeași poză!”

Situaţia i-a făcut pe comercianţi să creadă că poza e creată cu inteligenţa artificială. Şi nu a fost singura.

„Se vede un smoc de păr foarte mare. Aparent blond, foarte-foarte mare!", explică un alt reprezentant al al restaurantului.

Sebastian Șuteu, administrator pizzerie: „Poze foarte credibile. AI-ul face o treabă excelentă. S-au înmulțit enorm. Înainte dacă aveam o reclamație, două pe an, acum nu mai facem față reclamațiilor. Le-am luat de bune, am și certat bucătarii la un moment dat, pe nedrept, ei îmi spuneau: „Nu am făcut așa ceva”. Și chiar ei mi-au propus, „te rog să facem la fiecare comandă poză, pentru că nu vrem să primim reclamații pe nedrept.”

Reclamaţii au primit şi alţi comercianţi.

Bazso Laszlo, reprezentant clătitărie: „În acea reclamație a specificat o șuviță de păr, ceea ce mi se pare ciudat. Eu fiind tuns destul de scurt, în încăperea respectivă doar eu sunt. Am cerut ca să trimită o poză după produsul respectiv, că mă gândesc că nu s-a mai consumat după, ceea ce nu am primit.”

Corespondent PROTV: „Reprezentanții celor mai cunoscute platforme de livrare ne-au confirmat că au înregistrat o creștere a cazurilor în care se folosesc inclusiv fotografii generate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Totul pentru a primi rambursări."

Totuşi, platformele spun că „raportat la volumul total al comenzilor de pe aplicație, aceste cazuri sunt rare şi reprezintă mai degrabă incidente izolate."

Pentru a opri fenomenul, livratorii lucrează la sisteme suplimentare de verificare care rămân însă secrete, pentru ca cei rău-intenţionaţi să nu înveţe să le ocolească. În plus, pot restricționa accesul acestora la viitoarele comenzi şi chiar apela la poliţie, dacă paguba e mare.

