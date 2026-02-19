Institutul de Astronomie din cadrul Observatorului Astronomic Național al Academiei Bulgare de Științe (NAO-BAS) a anunțat că Bulgaria va finaliza construcția primei sale stații de observare pentru cel mai mare radiotelescop de joasă frecvență din lume până la sfârșitul anului 2026, scrie Novinite.

Această stație va deveni parte a rețelei LOFAR (Low Frequency Array), marcând intrarea Bulgariei în radioastronomia europeană de vârf.

LOFAR este un proiect paneuropean și cel mai mare telescop de acest fel din lume. În prezent, operează 52 de stații de antenă în opt țări, inclusiv Olanda, Germania, Polonia, Franța, Irlanda, Letonia, Suedia și Regatul Unit.

Planurile de extindere includ stații suplimentare în Italia și Bulgaria, aducând Europa de Sud-Est în rețea. Telescopul permite cercetarea în multiple domenii științifice, de la fizica solară și meteorologia spațială la formarea galaxiilor, studii ale pulsarilor, fenomene radio tranzitorii și cartografierea câmpurilor magnetice cosmice.

Guvernul bulgar investește în cercetarea științifică

Bulgaria s-a alăturat în calitate de cofondator al Consorțiului European pentru Infrastructură de Cercetare LOFAR ERIC în decembrie 2023, alături de Germania, Irlanda, Italia, Olanda și Polonia. Stația LOFAR-BG este finanțată prin Foaia de parcurs națională pentru infrastructura științifică 2020-2027 și coordonată de Ministerul Educației și Științei (MES).

Stația este construită în apropierea Observatorului Astronomic Național Rozhen, consolidând rolul Bulgariei în radioastronomia europeană.

În paralel cu construcția, Institutul de Astronomie va organiza în 2026 un program de internship de vară axat pe radioastronomie și dezvoltarea LOFAR-BG. Inițiativa vizează studenții, doctoranzii și tinerii cercetători interesați de radioastronomie, fizică și inginerie, oferind experiență practică cu telescopul și funcționarea acestuia.

Acest proiect nu numai că consolidează poziția Bulgariei în cercetarea științifică, dar conectează și cercetătorii și studenții locali la o rețea europeană mai largă de astronomi și instrumente de observație avansate.