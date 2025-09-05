Ziua în care comenzile de pizza ale Pentagonului au explodat. Detaliul banal care dezvăluie interesele SUA

05-09-2025 | 10:09
Comenzile de pizza făcute de Pentagon au explodat miercuri, 3 septembrie, cu ocazia paradei militare de la Beijing, arată media afiliată puterii din China. Cazul nu reprezintă o premieră și este văzut ca un indicator al preocupărilor militare ale SUA.

 

Cristian Anton

Ce informații oferă Chinei o avalanșă de comenzi de pizza către lanțurile de restaurante din apropierea Pentagonului despre interesul oficial american față de parada sa militară? – se întreabă South China Morning Post (SCMP).

Un cont de socializare chinezesc a urmărit o serie de comenzi către pizzerii din apropierea Departamentului Apărării al SUA.

Yuyuan Tantian, un cont de socializare afiliat postului de televiziune de stat chinez CCTV, a remarcat o creștere aparentă a comenzilor de pizza în apropierea Pentagonului în timpul paradei de Ziua Victoriei de la Beijing.

Acesta a publicat un videoclip în care se spunea că datele privind traficul clienților de la Domino's din apropierea Pentagonului au fost de peste patru ori mai mari decât nivelul obișnuit, în jurul orei 21:00, ora Washingtonului, miercuri, în timp ce comenzile s-au triplat la restaurantul Papa John's din apropiere, în același interval.

Ce dezvăluie Indexul Pizza al Pentagonului

Creșterea numărului de comenzi la ambele pizzerii a coincis exact cu începerea paradei militare a Chinei”, spun cei de la Yuyuan Tantian.

Ca indicator neoficial, volumul comenzilor de la restaurantele din apropierea Pentagonului este utilizat pentru a estima numărul de ore suplimentare lucrate de personalul Departamentului Apărării.

Există, de altfel, chiar și un cont pe rețeaua X, Pentagon Pizza Report, în care se analizează astfel de situații, în care crește numărul de pizza comandate de Pentagon.

Mai mult, a fost creat până și un site care monitorizează Indexul Pizza al Pentagonului – Pentagon Pizza Index. Motivul este același: de fiecare dată când crește numărul de comenzi de pizza dinspre Pentagon, se întâmplă ceva care a stârnit interesul armatei americane. 

05-09-2025 10:09

