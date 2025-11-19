Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege. I-a răsfățat pe parlamentari cu pizza și vafe

19-11-2025 | 22:47
Vincent Van Quickenborne deputat belgian
Profimedia

Un deputat belgian a vorbit 23 de ore consecutive în Parlament pentru a întârzia adoptarea unei legi care ar permite autorităților fiscale să verifice rapid datele bancare și de active.

autor
Aura Trif

În cele din urmă, după ce i s-a atras atenția că se repetă, președintele comitetului a decis să întrerupă discursul fostului ministru al Justiției și deputat liberal flamanzi Vincent Van Quickenborne la ora 13:00, ora locală, punând capăt unei intervenții care a început marți, relatează EFE.

În total, Van Quickenborne a dominat cinci sesiuni ale comitetului începând cu 21 octombrie, spre disperarea celorlalți deputați și surprinderea presei belgiene.

A vorbit despre întreg arborele genealogic al altui deputat

În ultima sesiune-maraton, pe care a „condimentat-o” cu pizza și vafe, el a recurs la tactici de amânare, cum ar fi revizuirea întregului arbore genealogic al unui alt deputat din partidul său sau lăudarea celor care scriau procesele-verbale ale ședințelor.

Politicianul denunță faptul că proiectul de lege al Guvernului, și în special amendamentul privind „datamining”-ul reglementărilor fiscale, ar elimina secretul bancar și ar stabili prezumția de vinovăție, deoarece aceste date ar fi analizate automat chiar și în absența unei suspiciuni de fraudă. El a intenționat să obstrucționeze procesarea textului pentru ca acesta să nu intre în vigoare pe 1 ianuarie.

armata
Toți tinerii de 17 ani din Belgia au fost invitați să facă armata voluntar. Vor primi 2.000 de euro lunar

Deputatul, implicat în mai multe scandaluri

Chiar și în perioada în care era ministru, Van Quickenborne a fost implicat în mai multe scandaluri, cum ar fi faptul că a fost nevoit să trăiască sub protecție specială din cauza unei presupuse conspirații mafiote de răpire a sa, sau să demisioneze după un scandal cunoscut în Belgia sub numele de „Pipigate”.

Atunci, ministrul sărbătorea împlinirea a 50 de ani cu o petrecere într-o reședință privată în august 2023, iar unii dintre invitații săi au urinant de mai multe ori pe o dubă de poliție parcată în fața locuinței politicianului.

Mai târziu, conform filmărilor de pe camerele de supraveghere, chiar ministrul a ieșit în stradă împreună cu un alt prieten în zorii zilei, a bătut în ușa dubei, a râs și a gesticulat, aparent ca și cum ar fi urinând și el.

Ministrul a spus că înregistrarea a fost interpretată greșit. El a explicat că a împins ușa dubei pentru că era deschisă și a susținut că gesturile sale erau cauzate de faptul că imita la chitară (făcând mișcări de chitară fără un instrument) deoarece este fan heavy metal. O lună mai târziu, a demisionat.

30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării

Sursa: EFE

Etichete: belgia, Parlament, discurs, deputat,

Dată publicare: 19-11-2025 22:47

