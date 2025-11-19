Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege. I-a răsfățat pe parlamentari cu pizza și vafe

Un deputat belgian a vorbit 23 de ore consecutive în Parlament pentru a întârzia adoptarea unei legi care ar permite autorităților fiscale să verifice rapid datele bancare și de active.

În cele din urmă, după ce i s-a atras atenția că se repetă, președintele comitetului a decis să întrerupă discursul fostului ministru al Justiției și deputat liberal flamanzi Vincent Van Quickenborne la ora 13:00, ora locală, punând capăt unei intervenții care a început marți, relatează EFE.

În total, Van Quickenborne a dominat cinci sesiuni ale comitetului începând cu 21 octombrie, spre disperarea celorlalți deputați și surprinderea presei belgiene.

A vorbit despre întreg arborele genealogic al altui deputat

În ultima sesiune-maraton, pe care a „condimentat-o” cu pizza și vafe, el a recurs la tactici de amânare, cum ar fi revizuirea întregului arbore genealogic al unui alt deputat din partidul său sau lăudarea celor care scriau procesele-verbale ale ședințelor.

Politicianul denunță faptul că proiectul de lege al Guvernului, și în special amendamentul privind „datamining”-ul reglementărilor fiscale, ar elimina secretul bancar și ar stabili prezumția de vinovăție, deoarece aceste date ar fi analizate automat chiar și în absența unei suspiciuni de fraudă. El a intenționat să obstrucționeze procesarea textului pentru ca acesta să nu intre în vigoare pe 1 ianuarie.

Deputatul, implicat în mai multe scandaluri

Chiar și în perioada în care era ministru, Van Quickenborne a fost implicat în mai multe scandaluri, cum ar fi faptul că a fost nevoit să trăiască sub protecție specială din cauza unei presupuse conspirații mafiote de răpire a sa, sau să demisioneze după un scandal cunoscut în Belgia sub numele de „Pipigate”.

Atunci, ministrul sărbătorea împlinirea a 50 de ani cu o petrecere într-o reședință privată în august 2023, iar unii dintre invitații săi au urinant de mai multe ori pe o dubă de poliție parcată în fața locuinței politicianului.

Mai târziu, conform filmărilor de pe camerele de supraveghere, chiar ministrul a ieșit în stradă împreună cu un alt prieten în zorii zilei, a bătut în ușa dubei, a râs și a gesticulat, aparent ca și cum ar fi urinând și el.

Ministrul a spus că înregistrarea a fost interpretată greșit. El a explicat că a împins ușa dubei pentru că era deschisă și a susținut că gesturile sale erau cauzate de faptul că imita la chitară (făcând mișcări de chitară fără un instrument) deoarece este fan heavy metal. O lună mai târziu, a demisionat.

