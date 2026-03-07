Vânzarea a 12.000 de bombe de 470 kg a fost aprobată de Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat, potrivit unui comunicat de presă.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, va consolida apărarea naţională şi va servi ca mijloc de descurajare împotriva ameninţărilor regionale”, se precizează în comunicat.

Războiul din Iran a ajuns la a opta zi. Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţa, că răspunde la un atac cu rachete lansat asupra teritoriului său din Iran. De asemenea, mai multe explozii au fost auzite în Dubai.