O persoană a fost ucisă în comitatul Cass, în sud-vestul statului, potrivit şerifului local, care a raportat, de asemenea, „mai mulţi răniţi”.

Potrivit postului local WTVB, care citează şeriful local, o altă tornadă în apropiere de Union City, în sudul statului Michigan, a provocat trei morţi şi 12 răniţi.

Guvernatoarea statului, Gretchen Whitmer, a activat vineri seara un centru de operaţiuni de urgenţă pentru a coordona eforturile de salvare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din sud-vestul statului Michigan.