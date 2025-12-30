Cine este omul care a inventat pizza cu ananas, rețeta care a iscat o revoluție gastronomică. Nu este italian

30-12-2025 | 16:21
pizza hawaiana, pizza ananas
Getty

Pizza cu ananas este una dintre invențiile culinare care s-a răspândit în lume, însă de mulți contestată din cauza acestui mix de alimente. Însă, puțini știu cine este responsabilul acestei rețete atipice.

Foarte puțini oameni știu că omul care a luat curajoasa decizie în anii '60 de a adăuga ananas pe pizza era un imigrant grec în Canada.

Omul responsabil pentru această inovație gastronomică nu era altul decât Sotirios „Sam” Panopoulos. El a ajuns în Canada cu vaporul în 1954, având cu el doar pasiunea pentru patria sa greacă părăsită și convingerea că în țara sa adoptivă îl așteptau oportunități nelimitate.

La începutul anilor 1960, bărbatul născut în august 1934 în satul Vourvoura din Peloponez construise împreună cu cei doi frați ai săi un mic lanț de restaurante în Ontario. Oferind burgeri și apoi pizza, care devenea din ce în ce mai populară la acea vreme, frații au văzut cum afacerile lor deveneau din ce în ce mai de succes cu fiecare an care trecea.

„Pizza hawaiană” a fost rezultatul unui experiment spontan. Din curiozitate, într-o zi, Panopoulos a decis să adauge ananas din conservă pe o pizza, doar pentru a afla care va fi rezultatul. „L-am pus pur și simplu, doar pentru distracție, să vedem cum va avea gust”, a declarat Sam Panopoulos pentru BBC într-un interviu acordat în 2017, cu puțin timp înainte de a muri, informează Greek Reporter.

Vincent Van Quickenborne deputat belgian
Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege. I-a răsfățat pe parlamentari cu pizza și vafe

Lui și fraților săi le-a plăcut contrastul dintre dulceața ananasului și gustul savuros al șuncii. „Am încercat-o mai întâi noi, [apoi] am dat-o și unor clienți. Și, câteva luni mai târziu, [au devenit] nebuni [după] ea, așa că am introdus-o în meniu”, a povestit Panopoulos.

Pizza cu ananas, cunoscută drept „Hawaiian”, a fost botezată astfel după marca de ananas la conservă folosită inițial, într-o perioadă în care toppingurile erau limitate la câteva opțiuni clasice. Devenită un subiect controversat la nivel global, pizza a ajuns din nou în atenție în 2017, când președintele Islandei a sugerat interzicerea ananasului pe pizza, stârnind reacții, inclusiv din partea premierului canadian de atunci, Justin Trudeau, care i-a luat apărarea. Creatorul său, Sam Panopoulos, și-a vândut restaurantul în anii ’70, a mai deschis o altă afacere în Ontario și s-a retras din activitate în 2007.

Sursa: Greek Reporter

