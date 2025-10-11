Diane Keaton a murit. Actrița celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" și "The First Wives Club" avea 78 de ani

Stiri externe
11-10-2025 | 22:21
Diane Keaton
Getty

Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" şi "First Wives Club", a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei, potrivit Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Annie Hall" în 1978.

Keaton, care a devenit faimoasă în anii 1970, a jucat în filme de succes precum „Nașul”, „Annie Hall”, „Baby Boom”, „Clubul Primelor Neveste” și „Ceva, ceva tot o ieși”, scrie New York Post.

Keaton, care s-a născut în Los Angeles, și-a făcut debutul cinematografic în 1970, în filmul „Lovers and Other Strangers”.

În 1972, a devenit un nume cunoscut, jucând rolul Kay Adams-Corleone în „Nașul”, alături de Marlon Brando și Al Pacino.

Citește și
Politie
Tragedie în Giurgiu. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu o mașină de poliție aflată în misiune

În același an, Keaton a apărut alături de Woody Allen în „Play It Again, Sam”. A fost începutul unei colaborări de decenii între cei doi, care au lucrat împreună la opt filme, inclusiv „Annie Hall”, pentru care Keaton a câștigat un premiu Oscar în 1978.

Alte filme apreciate regizate de Allen în care a jucat actrița includ „Interiors”, „Manhattan” și „Radio Days”.

Sursa: New York Post

Etichete: deces, actrita, Diane Keaton,

Dată publicare: 11-10-2025 22:18

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Cântărețul și basistul formației Moody Blues, John Lodge, a murit la vârsta de 82 de ani. Familia: ”S-a stins în pace”
Stiri actuale
Cântărețul și basistul formației Moody Blues, John Lodge, a murit la vârsta de 82 de ani. Familia: ”S-a stins în pace”

Cântărețul și basistul trupei Moody Blues, John Lodge, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunțat familia sa.

Tragedie în Giurgiu. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu o mașină de poliție aflată în misiune
Stiri actuale
Tragedie în Giurgiu. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu o mașină de poliție aflată în misiune

Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu.

Grav accident rutier în Cluj. Un bărbat a murit după ce ar fi intrat pe contrasens și a lovit două mașini
Stiri actuale
Grav accident rutier în Cluj. Un bărbat a murit după ce ar fi intrat pe contrasens și a lovit două mașini

Accident grav vineri seară, pe un drum din județul Cluj. Un bărbat de 45 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de alta, condusă de o femeie de 42 de ani. Alți cinci oameni au fost răniți.

Cel puțin 23 de persoane au murit în urma ploilor torențiale și a inundațiilor din Mexic
Stiri externe
Cel puțin 23 de persoane au murit în urma ploilor torențiale și a inundațiilor din Mexic

Cel puțin 23 de persoane au murit în Mexic din cauza ploilor torențiale care cad de joi, potrivit informațiilor furnizate vineri de autoritățile locale din diferite state ale țării, relatează lefigaro.fr.

Mai multe persoane au murit și altele sunt dispărute în urma unei explozii la o fabrică de explozivi din Tennessee
Stiri externe
Mai multe persoane au murit și altele sunt dispărute în urma unei explozii la o fabrică de explozivi din Tennessee

Mai multe persoane au murit, iar altele sunt dispărute după explozia unei fabrici de explozivi din statul american Tennessee.

Recomandări
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”
Stiri Sociale
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Top citite
1 sexting - sexualitatea in era digitala
Shutterstock
Stiri Sanatate
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații
2 Emmanuel Macron
Getty
Stiri externe
Surpriză. Emmanuel Macron l-a numit din nou premier pe Sebastien Lecornu, la câteva zile după ce i-a acceptat demisia
3 trump
Shutterstock
Stiri externe
Trump, încrezător că armistiţiul dintre Israel şi Hamas va rezista: „Toţi sunt sătui să se lupte”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Octombrie 2025

30:10

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28