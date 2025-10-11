Diane Keaton a murit. Actrița celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" și "The First Wives Club" avea 78 de ani

Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" şi "First Wives Club", a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei, potrivit Reuters.

A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Annie Hall" în 1978.

Keaton, care a devenit faimoasă în anii 1970, a jucat în filme de succes precum „Nașul”, „Annie Hall”, „Baby Boom”, „Clubul Primelor Neveste” și „Ceva, ceva tot o ieși”, scrie New York Post.

Keaton, care s-a născut în Los Angeles, și-a făcut debutul cinematografic în 1970, în filmul „Lovers and Other Strangers”.

În 1972, a devenit un nume cunoscut, jucând rolul Kay Adams-Corleone în „Nașul”, alături de Marlon Brando și Al Pacino.

În același an, Keaton a apărut alături de Woody Allen în „Play It Again, Sam”. A fost începutul unei colaborări de decenii între cei doi, care au lucrat împreună la opt filme, inclusiv „Annie Hall”, pentru care Keaton a câștigat un premiu Oscar în 1978.

Alte filme apreciate regizate de Allen în care a jucat actrița includ „Interiors”, „Manhattan” și „Radio Days”.

