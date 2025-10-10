Mai multe persoane au murit și altele sunt dispărute în urma unei explozii la o fabrică de explozivi din Tennessee. VIDEO

Mai multe persoane au murit, iar altele sunt dispărute după explozia unei fabrici de explozivi din statul american Tennessee.

Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a catalogat această explozie drept „foarte devastatoare”. În deflagrație s-a surpat „o clădire întreagă”, a precizat el. Imagini difuzate pe rețelele de socializare arată o clădire complet distrusă, în flăcări, și mai multe vehicule avariate de suflul exploziei.

„Mai multe persoane sunt date dispărute în prezent”, a declarat șeriful. „Confirmăm morți”, a adăugat el.

????#BREAKING: At least 19 people are missing after an explosion at a Tennessee bomb factory. All nineteen employees were inside the building at the time, and all of them remain unaccounted for. Please pray for the families of these workers. pic.twitter.com/8fn6cL3m6v — Matt Van Swol (@matt_vanswol) October 10, 2025

Fabrica aparține companiei Accurate Energetic Systems, specializată în producția de explozivi militari și de demolare, și se află la aproximativ 100 de kilometri de Nashville.

Un dispozitiv important de poliție și de salvatori a fost desfășurat la fața locului.

„Am crezut că s-a surpat casa pe mine”, a declarat pentru Associated Press un locuitor din zonă. „Locuiesc în apropiere de fabrică și am înțeles, la aproape 30 de secunde după ce m-am trezit, că acesta era singurul lucru pe care îl puteam face”, a adăugat el.

