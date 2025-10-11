Cântărețul și basistul formației Moody Blues, John Lodge, a murit la vârsta de 82 de ani. Familia: ”S-a stins în pace”

Stiri actuale
11-10-2025 | 11:33
John Lodge, Moody Blues
Getty

Cântărețul și basistul trupei Moody Blues, John Lodge, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunțat familia sa.

autor
Cristian Matei

Lodge, care s-a născut în Birmingham, a cântat în unele dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, printre care ”Nights in White Satin”, ”Question” și ”Isn’t Life Strange”.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că John Lodge, soțul, tatăl, bunicul, socrul și fratele nostru drag, ne-a părăsit brusc și neașteptat”, a anunțat familia sa într-un comunicat citat de The Guardian.

„După cum știe oricine l-a cunoscut pe acest om cu o inimă mare, dragostea sa nețărmânată pentru soția sa, Kirsten, și pentru familia sa era cel mai important lucru pentru el, urmată de pasiunea sa pentru muzică și credința sa.

John s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi și de melodiile Everly Brothers și Buddy Holly. Îi vom duce dorul pentru totdeauna, pentru dragostea, zâmbetul și bunătatea lui, precum și pentru sprijinul său absolut și necondiționat.

Citește și
politia romana
Trei femei au fost reţinute după ce au agresat un medic în spitalul din Medgidia – victima are răni la nivelul feţei

Suntem îndurerați, dar vom merge mai departe în pace, înconjurați de dragostea pe care el a avut-o pentru fiecare dintre noi. Așa cum John spunea mereu la sfârșitul spectacolului, vă mulțumim că ați păstrat credința.”

Lodge a participat la unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale trupei, inclusiv albumul psihedelic ”Days of Future Passed” din 1967, considerat unul dintre primele albume conceptuale rock, și continuarea acestuia, ”In Search of the Lost Chord” din 1968, în care trupa se îndreaptă și mai mult spre experimentare.

Între 1969 și 1972, a apărut pe albumele On the Threshold of a Dream, To Our Children’s Children’s Children, A Question of Balance, Every Good Boy Deserves Favour și Seventh Sojourn, pe care trupa a îmbrățișat pe deplin rockul progresiv.

Familia sa a transmis: „Niciodată nu era mai fericit decât pe scenă. Era doar un cântăreț într-o trupă de rock'n'roll și adora să cânte alături de trupa sa și de ginerele său, Jon, și să poată continua să împărtășească această muzică cu fanii săi.

Îi aducea și mai multă bucurie faptul că putea lucra cu fiica sa Emily și cu fiul său Kristian și că putea petrece timp urmărindu-l pe nepotul său John-Henry jucând fotbal și visând că într-o zi va juca pentru Birmingham City.”

Lodge s-a născut în suburbia Erdington din Birmingham. A urmat școala primară Birches Green, liceul Central și Birmingham College of Advanced Technology.

S-a căsătorit cu Kirsten în septembrie 1968 și au avut doi copii. Piesa Emily’s Song a formației Moody Blues se referă la fiica sa.

Lodge era creștin evanghelic, spunând că acest lucru l-a ajutat să evite excesele din industria rock'n'roll.

Sursa: The Guardian

Etichete: deces, muzica, rock,

Dată publicare: 11-10-2025 11:25

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Trei femei au fost reţinute după ce au agresat un medic în spitalul din Medgidia – victima are răni la nivelul feţei
Stiri actuale
Trei femei au fost reţinute după ce au agresat un medic în spitalul din Medgidia – victima are răni la nivelul feţei

O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.

Tragedie în Giurgiu. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu o mașină de poliție aflată în misiune
Stiri actuale
Tragedie în Giurgiu. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu o mașină de poliție aflată în misiune

Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu.

Studenții din Galați câștigă un nou premiu internațional pentru inovație alimentară cu un snack proteic sustenabil
Stiri actuale
Studenții din Galați câștigă un nou premiu internațional pentru inovație alimentară cu un snack proteic sustenabil

România a câștigat un nou premiu la cel mai important concurs de inovație în domeniul alimentar, organizat anul acesta în Germania.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie
Stiri externe
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28