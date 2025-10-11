Cântărețul și basistul formației Moody Blues, John Lodge, a murit la vârsta de 82 de ani. Familia: ”S-a stins în pace”

Cântărețul și basistul trupei Moody Blues, John Lodge, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunțat familia sa.

Lodge, care s-a născut în Birmingham, a cântat în unele dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, printre care ”Nights in White Satin”, ”Question” și ”Isn’t Life Strange”.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că John Lodge, soțul, tatăl, bunicul, socrul și fratele nostru drag, ne-a părăsit brusc și neașteptat”, a anunțat familia sa într-un comunicat citat de The Guardian.

„După cum știe oricine l-a cunoscut pe acest om cu o inimă mare, dragostea sa nețărmânată pentru soția sa, Kirsten, și pentru familia sa era cel mai important lucru pentru el, urmată de pasiunea sa pentru muzică și credința sa.

John s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi și de melodiile Everly Brothers și Buddy Holly. Îi vom duce dorul pentru totdeauna, pentru dragostea, zâmbetul și bunătatea lui, precum și pentru sprijinul său absolut și necondiționat.

Suntem îndurerați, dar vom merge mai departe în pace, înconjurați de dragostea pe care el a avut-o pentru fiecare dintre noi. Așa cum John spunea mereu la sfârșitul spectacolului, vă mulțumim că ați păstrat credința.”

Lodge a participat la unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale trupei, inclusiv albumul psihedelic ”Days of Future Passed” din 1967, considerat unul dintre primele albume conceptuale rock, și continuarea acestuia, ”In Search of the Lost Chord” din 1968, în care trupa se îndreaptă și mai mult spre experimentare.

Între 1969 și 1972, a apărut pe albumele On the Threshold of a Dream, To Our Children’s Children’s Children, A Question of Balance, Every Good Boy Deserves Favour și Seventh Sojourn, pe care trupa a îmbrățișat pe deplin rockul progresiv.

Familia sa a transmis: „Niciodată nu era mai fericit decât pe scenă. Era doar un cântăreț într-o trupă de rock'n'roll și adora să cânte alături de trupa sa și de ginerele său, Jon, și să poată continua să împărtășească această muzică cu fanii săi.

Îi aducea și mai multă bucurie faptul că putea lucra cu fiica sa Emily și cu fiul său Kristian și că putea petrece timp urmărindu-l pe nepotul său John-Henry jucând fotbal și visând că într-o zi va juca pentru Birmingham City.”

Lodge s-a născut în suburbia Erdington din Birmingham. A urmat școala primară Birches Green, liceul Central și Birmingham College of Advanced Technology.

S-a căsătorit cu Kirsten în septembrie 1968 și au avut doi copii. Piesa Emily’s Song a formației Moody Blues se referă la fiica sa.

Lodge era creștin evanghelic, spunând că acest lucru l-a ajutat să evite excesele din industria rock'n'roll.

