Cel puțin 23 de persoane au murit în urma ploilor torențiale și a inundațiilor din Mexic

11-10-2025 | 07:38
Mexic
Cel puțin 23 de persoane au murit în Mexic din cauza ploilor torențiale care cad de joi, potrivit informațiilor furnizate vineri de autoritățile locale din diferite state ale țării, relatează lefigaro.fr.

Ioana Andreescu

Potrivit Protecției Civile din Mexic, plouă puternic în 31 din cele 32 de state ale Mexicului, în special în Veracruz (est), Querétaro și Hidalgo (centru) și San Luis Potosí (centru-nord).

Statul Hidalgo a anunțat 16 decese și 1.000 de locuințe afectate. Statul Puebla (sud-est) a anunțat cinci decese, 11 persoane dispărute și 80.000 de persoane afectate de inundații, potrivit autorităților locale.

În Querétaro, un copil a decedat, iar în Veracruz, un polițist și-a pierdut viața.

„Lucrăm pentru a ajuta populația, a redeschide drumurile și a restabili serviciul electric. Rămânem vigilenți”, a declarat președinta Claudia Sheinbaum pe X, după o întâlnire cu membrii cabinetului său și reprezentanții autorităților locale implicate.

Armata a fost solicitată să acorde sprijin.

Furtuna tropicală Raymond, de-a lungul coastei Pacificului, aduce intemperii pe litoral și urmează uraganului Priscilla, care s-a disipat după ce a fost ridicat la categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, care are 5 categorii, potrivit Centrului American pentru Uragane (NHC).

Sursa: News.ro

