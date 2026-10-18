O companie britanică recrutează personal pentru o bază izolată, unde angajații au mai multe responsabilități, de la monitorizarea faunei locale și conservarea patrimoniului istoric până la primirea turiștilor care sosesc cu navele de croazieră, relatează Il Messaggero.

Organizația asigură hrana, cazarea și echipamentul necesar pentru a face față condițiilor meteorologice extreme, însă confortul este limitat, iar activitatea presupune efort fizic.

Unde se află baza din Antarctica

Destinația este insula Goudier, situată în arhipelagul Palmer, în Antarctica. Aici se află Port Lockroy, o fostă bază militară britanică înființată în 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în cadrul Operațiunii Tabarin.

Baza a fost abandonată în 1962, însă a fost restaurată câteva decenii mai târziu. În prezent, este protejată ca sit și monument istoric și găzduiește un mic muzeu, un magazin de suveniruri și un oficiu poștal cunoscut drept „oficiul poștal al pinguinilor” (Penguin Post Office).

În perioada noiembrie-martie, baza primește mii de vizitatori care sosesc la bordul navelor de croazieră organizate pentru expediții. Personalul se ocupă de administrarea și funcționarea obiectivului.

Ce activități presupune munca la bază

Posturile presupun mai multe responsabilități, care variază de la interacțiunea cu publicul până la monitorizarea faunei locale și întreținerea clădirilor.

Printre activitățile desfășurate se numără:

Asistență pentru turiști: întâmpinarea vizitatorilor și oferirea de informații despre istoria bazei.

întâmpinarea vizitatorilor și oferirea de informații despre istoria bazei. Activitate în magazinul de suveniruri: organizarea și vânzarea produselor către pasagerii care sosesc cu navele de croazieră.

organizarea și vânzarea produselor către pasagerii care sosesc cu navele de croazieră. Gestionarea corespondenței: sortarea și ștampilarea scrisorilor și a cărților poștale care trec prin oficiul poștal din Antarctica.

sortarea și ștampilarea scrisorilor și a cărților poștale care trec prin oficiul poștal din Antarctica. Monitorizarea mediului: participarea la recensământul coloniei de pinguini care trăiește pe insulă.

participarea la recensământul coloniei de pinguini care trăiește pe insulă. Întreținerea bazei: efectuarea activităților zilnice de curățenie, întreținere și îngrijire a spațiilor.

În fiecare sezon, echipa gestionează peste 80.000 de cărți poștale expediate dintr-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă.

Cum sunt numărați pinguinii din Antarctica

Una dintre cele mai importante responsabilități ale echipei este participarea la monitorizarea coloniei de pinguini Gentoo care trăiește pe insula Goudier.

Activitatea permite înregistrarea comportamentului de reproducere al păsărilor și studierea evoluției coloniei într-un mediu care primește și vizitatori. Monitorizarea face parte din activitățile de cercetare desfășurate în regiune de mai multe decenii.

În primele săptămâni, personalul trebuie să își limiteze deplasările în anumite zone pentru a reduce la minimum deranjarea animalelor. După ce majoritatea cuiburilor conțin ouă, se efectuează un recensământ complet al coloniei.

Ulterior, echipa observă din nou pinguinii pentru a înregistra numărul puilor și a le monitoriza dezvoltarea.

Cât se câștigă pentru cinci luni de muncă în Antarctica

Remunerația pentru aceste posturi variază între 1.700 și 2.500 de euro pe lună. În plus, principalele cheltuieli sunt acoperite pe întreaga durată a șederii.

Pachetul oferit include:

Salariu lunar: între 1.700 și 2.500 de euro, în funcție de condițiile stabilite pentru postul respectiv.

între 1.700 și 2.500 de euro, în funcție de condițiile stabilite pentru postul respectiv. Cazare: asigurată pe toată durata șederii la bază.

asigurată pe toată durata șederii la bază. Hrană: asigurată de organizație.

asigurată de organizație. Echipament polar: furnizat pentru a face față condițiilor climatice extreme.

furnizat pentru a face față condițiilor climatice extreme. Durata șederii: aproximativ cinci luni în Antarctica.

Cum sunt condițiile de trai în Antarctica

Un aspect important de luat în considerare este faptul că baza nu dispune de apă curentă. Apa potabilă trebuie transportată în recipiente de pe navele care ajung pe insulă, motiv pentru care consumul este gestionat cu multă atenție.

Dușurile sunt, în general, limitate la o singură dată pe săptămână. Intervalele dintre dușuri pot fi chiar mai lungi atunci când condițiile meteorologice împiedică sosirea navelor.