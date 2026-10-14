Verificările au scos la iveală și probleme grave privind respectarea normelor de muncă și a cerințelor sanitare. Proprietarul localului, în vârstă de 29 de ani, a fost denunțat și va fi cercetat în stare de libertate, scrie La Stampa.

În timpul inspecției, carabinierii din cadrul Companiei Ivrea și inspectorii autorității sanitare locale ASL TO4 au descoperit în clădire 21 de camere și patru băi folosite ilegal pentru cazarea angajaților.

Încăperile nu respectau cerințele minime de locuire și nu aveau nici măcar deschideri pentru ventilație. Mai mult, o zonă destinată inițial depozitării alimentelor fusese transformată în dormitor fără autorizațiile necesare.

Nereguli grave în cazul angajaților

Controlul a vizat și situația celor 27 de angajați ai restaurantului. Autoritățile au descoperit că unul dintre aceștia lucra fără forme legale de angajare.

De asemenea, personalul nu efectuase controalele medicale obligatorii și nu beneficiase de instruirea necesară în domeniul sănătății și securității în muncă.

Inspectorii au constatat și existența unor sisteme de supraveghere video neautorizate, precum și mai multe nereguli în lanțul agroalimentar.

În urma verificărilor, Inspectoratul pentru Muncă din Torino a dispus sigilarea tuturor încăperilor folosite ilegal ca dormitoare pentru angajați.

Proprietarul restaurantului, în vârstă de 29 de ani, a fost denunțat, iar sancțiunile financiare aplicate depășesc 20.000 de euro.