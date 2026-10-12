Lorena Cabulea, românca sosită acum 25 de ani în Zaragoza, și-a făcut un restaurant viral pe TikTok: "Suntem uimiți"

Stiri externe
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El Espanol

O româncă din Transilvania și-a deschis un restaurant în Zaragoza, Spania, inspirat de tradiția culinară românească. A ales numele Plaxinta, pornind de la plăcinta românească și de la dorința de a păstra legătura cu originile sale.

autor
Mihaela Ivăncică

La sosirea în Zaragoza, Lorena Cabulea s-a simțit bine primită și a început să-și construiască o viață în Spania. În timp, și-a găsit locul în comunitate, iar legăturile personale au devenit tot mai puternice, scrie El Espanol.

„Acum simt că aparțin acestui loc, fiul meu s-a născut aici și nu am de gând să mă întorc”, spune Lorena.

Înainte de a-și deschide propriul restaurant, românca a lucrat în sectorul ospitalității din Zaragoza și a înființat o companie de transport. Anul trecut, a făcut un nou pas în parcursul său profesional și a deschis Plaxinta, un bar-restaurant în cartierul Jesús.

Plaxinta, un nume cu rădăcini românești

Numele localului nu a fost ales întâmplător. Scris cu „x”, Plaxinta este o adaptare a cuvântului românesc „plăcintă”, gândită astfel încât denumirea să fie pronunțată într-un mod apropiat de original atât în spaniolă, cât și în română.

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Ideea i-a aparținut fiului Lorenei, care a propus schimbarea literei pentru a păstra pronunția numelui românesc.

„Am spus întotdeauna: vreau să se numească Placinta, pentru că oamenii trebuie să asocieze produsul cu numele”, explică ea.

Dincolo de alegerea unui nume ușor de recunoscut, Plaxinta păstrează o legătură personală cu România și cu tradițiile culinare ale familiei.

Moștenirea bunicii, păstrată în rețete

Povestea culinară a Lorenei începe în familie, cu un caiet de rețete primit de la bunica sa. Gestul a avut o semnificație aparte, iar cuvintele bunicii au rămas cu ea de-a lungul anilor.

„Acest caiet este pentru tine. O să vezi, într-o zi te va ajuta să reușești în viață”, i-a spus aceasta.

Lorena a păstrat rețetele și își dorește ca, într-o zi, să deschidă o cofetărie în care să readucă la viață dulciurile originale ale familiei. Preparatele ar urma să fie realizate cu ingrediente tradiționale, precum ouă, lapte și unt.

„Unele dintre aceste rețete pur și simplu nu se mai prepară nicăieri în zilele noastre”, spune ea, subliniind valoarea unei moșteniri culinare pe care vrea să o păstreze.

Un vis care mai poate aștepta

Deschiderea cofetăriei rămâne un proiect de viitor. Lorena își dorea să pornească la drum alături de verișoara sa, însă aceasta a născut un copil și nu a mai putut să i se alăture în afacere.

În fața unui proiect atât de complex, Lorena a decis să nu continue singură. A ales, în schimb, să înceapă cu un pas mai accesibil: deschiderea barului-restaurant Plaxinta, în cartierul Jesús din Zaragoza.

Astfel, românca și-a construit o afacere în orașul pe care îl consideră acasă, păstrând în același timp vie legătura cu România, printr-un nume, rețete de familie și dorința de a duce mai departe gusturile cu care a crescut.

Viral pe rețele sociale

Lorena și-a deschis localul pe 1 aprilie 2025, iar la început recunoaște că rețelele sociale nu erau tocmai punctul ei forte. „Eu nici măcar nu aveam TikTok sau altceva”, spune ea cu naturalețe.

Un prieten a început să o ajute cu promovarea și au pregătit câteva videoclipuri „în stilul nostru”. Însă acestea nu au avut rezultatele la care se așteptau.

În urmă cu ceva timp, a luat legătura cu niște băieți care făcuseră promovare pentru un alt prieten de-al ei, „niște profesioniști de nota zece”. Le-a cerut ajutorul, iar băieții s-au pus pe treabă.

„Localul acesta are potențial, lăsați-ne pe noi să ne ocupăm”, i-au spus ei. Ea a avut încredere în ei, iar acum videoclipurile sale adună mii de vizualizări pe TikTok și Instagram. „Suntem uimiți”, mărturisește ea.

Și, în timp ce videoclipurile circulă pe TikTok și Instagram, Lorena continuă să facă exact ceea ce făcea și înainte: să-și pregătească aluaturile, să le umple și să ducă mai departe o afacere pe care o descrie chiar ea drept „o aventură și un vis”.

@plaxinta A los españoles nos gusta mi comida rumana 🇷🇴💔 📍 Plaxinta, Zaragoza Brunch balcánico y comida rumana tradicional. Y aquí la ubicación: 📍Calle Fuendejalon, 4, 50014 Barrio Jesús. #Zaragoza #ComidaRumana ♬ original sound - Plaxinta Breakfast & Brunch
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Sursa: El Espanol

Etichete: romanca, Spania, afacere,

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