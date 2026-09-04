De aproximativ un an și jumătate, restaurantul Kulhuset, aflat în apropiere de Copenhaga, încearcă să combată risipa alimentară. Oricine lasă mai mult de trei felii de carne în farfurie trebuie să plătească suplimentar. Mai exact, aproximativ 3,5 euro pentru fiecare felie rămasă, relatează Blick.

Proprietarul Mikail Øzcan a explicat pentru TV 2 Kosmopol că unii clienți „au întrecut măsura”, iar cantități uriașe de mâncare ajungeau să fie aruncate.

„Conceptul este să mănânci cât poți – nu să arunci cât poți”, a declarat acesta ferm.

Măsura pare să dea rezultate.

„Cantitatea de carne care rămâne și ajunge la gunoi a scăzut semnificativ”, spune proprietarul. Sistemul de prevenire a risipei alimentare a ajuns de mult timp și în Elveția.

La cele două mari lanțuri de restaurante de sushi, Negishi și Nooch, consecința este menționată clar pe site-urile lor:

„Vă rugăm să comandați sau să luați doar atât cât puteți mânca. Resturile pot fi taxate suplimentar”, precizează Negishi.



