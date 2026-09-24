Cei care nu au vrut totuși să renunțe la vacanțe au preferat să plece din țară. O arată cele mai noi date de la INS, conform cărora, de la începutul lui 2026, populația a plătit cu aproape 10% mai puțin pentru servicii față de aceeași perioadă din 2025.

Oamenii știu exact la ce să renunțe atunci când vor să mai taie din cheltuieli.

Tânără: „La taxi, mai puține restaurante. Pot să îmi gătesc și singură și cu taxi-ul pot să iau și metroul sau mijloacele de transport în comun”.

Femeie: „La articolele de îmbrăcăminte, la chestii din astea de cosmetică, ieșim și la restaurant, dar mai rar”.

Femeie: „Concediu, excursii și mâncare mai scumpă, la restaurant am renunțat”.

În iulie, cifra de afaceri din serviciile prestate populației a fost cu peste 9 procente mai mică decât în aceeași lună a anului trecut. Tendința se vede aproape lună de lună încă din august 2025.

În primele șapte luni ale acestui an, cele mai mari scăderi au fost la jocurile de noroc și activitățile recreative, precum pârtiile de schi ori sălile de dans, dar oamenii au renunțat și la serviciile de înfrumusețare. Hotelurile și restaurantele au avut, de asemenea, o activitate mai slabă.

Nu toate serviciile au mers însă în jos. Agențiile de turism au avut o cifră de afaceri mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar serviciile de spălare și curățare a hainelor au crescut ușor”.

În termeni reali, puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Chiar dacă salariul mediu net era în iulie cu 5,5% mai mare față de aceeași lună a anului trecut, potrivit INS rata anuală a inflației a ajuns în august la 6,2%.

Radu Nechita, economist: „Oameni în perioadă din aceasta de incertitudine, de riscuri de diverse feluri economice, politice, ei tind să-și reducă în primul rând cheltuielile la care pot renunța mai ușor. Această creștere de cifră de afaceri în domeniul turismului este contrabalansată de o scădere a cifrei de afaceri a hotelurilor, și a restaurantelor, posibil ca o parte să fii să se fi mutat de la contractare directă la mers prin agenții care probabil au negociat titluri mai bune decât puteau oamenii”.

Prudența se vede și când vine vorba despre mașini și motociclete. Cifră de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut cu 2,4% în primele șapte luni.