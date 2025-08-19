Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student. Care este motivul

Departamentul de Stat a revocat peste 6.000 de vize de student internaţional din cauza încălcării legilor SUA şi a depăşirii perioadei de şedere, a declarat departamentul pentru BBC.

Agenția a afirmat că „marea majoritate” a încălcărilor au fost agresiuni, conducere sub influența alcoolului (DUI), furturi și „sprijin pentru terorism”.

Măsura vine în contextul în care administrația Trump continuă să ia măsuri dure împotriva imigrației și a studenților internaționali. Deși Departamentul de Stat nu a specificat ce înseamnă „sprijinirea terorismului”, administrația Trump a vizat unii studenți care au protestat în sprijinul Palestinei, argumentând că aceștia au manifestat un comportament antisemit.

Din cele 6.000 de vize de student care au fost revocate, Departamentul de Stat a declarat că aproximativ 4.000 dintre acestea au fost anulate deoarece vizitatorii au încălcat legea.

Alte 200-300 de vize au fost, de asemenea, revocate pentru „terorism comis în conformitate cu INA 3B”, a declarat Departamentul de Stat, referindu-se la codul care definește „activitatea teroristă” în sens larg, ca acte care pun în pericol viața umană sau încalcă legea SUA.

SUA reia acordarea vizelor de student

SUA reia acordarea vizelor de student, dar ordonă o verificare mai strictă a rețelelor sociale

Studenții spun că „regretă” că au aplicat la universități din SUA după modificările aduse vizelor.

La începutul acestui an, administrația Trump a suspendat programarea întâlnirilor pentru acordarea vizelor pentru studenții internaționali.

În iunie, când au reluat programările, au anunțat că vor cere tuturor solicitanților să își facă publice conturile de pe rețelele sociale pentru o verificare mai strictă. Au declarat că vor căuta „orice indicii de ostilitate față de cetățenii, cultura, guvernul, instituțiile sau principiile fondatoare ale Statelor Unite”.

Ofițerii Departamentului de Stat au primit, de asemenea, instrucțiuni să îi verifice pe cei „care susțin, ajută sau sprijină teroriști străini desemnați și alte amenințări la adresa securității naționale; sau care comit hărțuire sau violență antisemită ilegală”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













